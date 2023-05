Fedez-Luis Sal, il rapper rompe il silenzio: “Aspetto qualche giorno e poi spiegherò tutto”

0 SHARES Condividi Tweet

Il rapper Fedez nelle scorse ore ha rivelato ai suoi fan l’intenzione di voler fornire presto delle spiegazioni su quanto accaduto con Luis Sal, l’amico con il quale condivideva la conduzione di Muschio Selvaggio.

Sono ormai diverse settimane che i fan di Fedez e i fedeli ascoltatori di Muschio Selvaggio si domandano che fine abbia fatto Luis Sal. E se in un primo momento il marito di Chiara Ferragni aveva deciso di rimanere in silenzio ecco che invece nelle scorse ore ha deciso di parlare. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Rottura tra Luis Sal e Fedez?

Chi segue Fedez avrà sicuramente avuto modo di conoscere Luis Sal. I due nel tempo hanno dimostrato di essere legati da un rapporto di profonda amicizia. Ma non solo, hanno anche collaborato al podcast ‘Muschio Selvaggio’ per diverso tempo. Da alcune settimane però di Luis Sal non si è più saputo nulla, e nello specifico il giovane non è più apparso alla conduzione del podcast. Inoltre Luis Sal non sembrerebbe essere più presente nemmeno nella vita privata del rapper e della sua famiglia a differenza di quanto accaduto in passato. Proprio questi indizi hanno portato il pubblico a parlare di una presunta rottura nel rapporto tra i due amici, e nelle scorse ore ad intervenire sulla questione è stato proprio il marito di Chiara Ferragni che ha scelto di non rimanere più in silenzio ma di iniziare a fornire al suo pubblico qualche spiegazione.

Il commento del rapper su Instagram

Nel corso di una diretta su Instagram ecco che Fedez ha deciso finalmente di rispondere alle tante domande dei fan sul suo rapporto con l’amico, o ex amico, Luis Sal. Attraverso il social network sopracitato Fedez ha rivelato di non poter ancora parlare della questione ma ha voluto chiarire che questo silenzio non dipende da lui che invece, al contrario, già da tempo avrebbe voluto affrontare la questione con i suoi fan. “Vorrei cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile”, queste nello specifico le parole espresse dal noto rapper che ha poi aggiunto “Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione”. Fedez ha continuato il suo intervento sulla questione precisando che il comportamento assunto nei confronti del pubblico di Muschio Selvaggio non è stato il migliore e proprio per tale motivo ha deciso che se nel corso dei prossimi giorni non si riuscirà a trovare una soluzione sarà proprio lui in assoluta tranquillità a svelare come stanno realmente le cose.

Il motivo del presunto allontanamento

Le parole espresse da Fedez hanno alimentato ancora di più i dubbi nei fan di Muschio Selvaggio. In tanti infatti si stanno chiedendo il motivo per il quale il rapper non può parlare di quanto successo con Luis Sal. Ma soprattutto in tanti sono curiosi di sapere quali sono stati i motivi che hanno portato al loro allontanamento. Per scoprirlo però non ci rimane che attendere i prossimi giorni.