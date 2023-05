Fedez fa una dichiarazione e lascia tutti a bocca aperta: “Me ne sono andato di casa”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto rapper Fedez e Chiara Ferragni sono tornati in tv con la seconda stagione della serie che riguarda la loro vita privata. Emergono dettagli interessanti.

I Ferragnez tornano sotto i riflettori in queste ore, grazie alla seconda stagione della serie che tanto ha appassionato e continua a farlo con questi nuovi episodi. I Ferragnez sono tornati in tv, su Primevideo, con la seconda stagione della serie che racconta molto da vicino quella che è la loro vita privata. Svelati anche diversi retroscena inediti della loro vita di coppia. Andiamo nel dettaglio a scoprire quello che i due hanno voluto comunicare ai loro fan.

I Ferragnez tornano in tv con la seconda stagione della serie sulla loro vita

I Ferragnez sono tornati in tv, o meglio su Primevideo, con la seconda stagione della serie che da vicino racconta la loro vita. Nella prima puntata, i due scherzano sul tasso di stronzaggine di Fedez.“Nella prima serie pensavo di sembrare uno stronzo, in realtà sembravo proprio uno stronzo ma tutti dicevano «wow anche io sono stronzo come Fedez», ha detto il rapper. Chiara ha risposto dicendo “Perché sembravi meno stronzo di quello sei davvero”. Da alcune battute è emerso che i due litigano parecchio e sono anche finiti sulla poltrona di un terapeuta di coppia.

La malattia di Fedez

Si parla anche della malattia che ha colpito Fedez lo scorso anno, un brutto tumore dal quale fortunatamente è guarito dopo una delicata operazione.«Il tumore l’ho scoperto per caso. Ho litigato con Chiara e sono arrivato con due ore di ritardo a fare la tac dei polmoni per l’asma», ha raccontato il rapper. «Ho trovato un’altra dottoressa a farmi l’esame e si è accorta che avevo il pancreas ingrossato…”.

Il rapper fa una rivelazione inedita, crisi con Chiara?

Nelle altre puntate, altri retroscena legati alla loro vita di coppia, come i preparativi per Sanremo, la partecipazione al Met Gala del Metropolitan Museum di New York e poi il compleanno di Donatella Versace. Poi il rapper ha fatto una rivelazione inedita. “Questo mese me ne sono andato di casa solo una volta”, ha detto Fedez, che ha fatto sorgere dei dubbi. Che quella crisi di cui tanto si è parlato dopo Sanremo era reale?