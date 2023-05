The Ferragnez, Katia Follesa fa una domanda e cala il gelo, la coppia in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

The Ferragnez, al via la presentazione della seconda stagione della serie. Una domanda per loro mette in imbarazzo Chiara e Fedez.

The Ferragnez, torna in tv la seconda stagione della serie televisiva che racconta molti retroscena di Fedez e della moglie Chiara Ferragni. Già la prima edizione era stata un grandissimo successo e per questo motivo, si pensa che anche la seconda possa esserlo. Questa seconda stagione, racconta proprio tutto sulla vita di Fedez e della moglie?

The Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni tornano in tv con la seconda stagione della serie dedicata alla loro vita

Da diversi mesi si parla di una ipotetica crisi tra i due, che sarebbe nata dopo il Festival di Sanremo, cosa è emerso nel dettaglio in questa nuova serie? Proprio nella giornata di mercoledì 17 maggio, a Milano c’è stata la premiere e la presentazione è stata fatta da Katia Follesa. Ad un certo punto i due protagonisti hanno vissuto un momento di grande imbarazzo, ma per quale motivo?

La presentazione della serie mercoledì 17 maggio, la conduttrice Katia Follesa

The Ferragnez, i due tornano in tv con la seconda stagione della serie che promette di raccontare i retroscena della coppia più social del nostro paese. Nella giornata di mercoledì 17 maggio c’è stata la presentazione della serie a Milano. Ad un certo punto, c’è stato un momento che non è di certo sfuggito ai fan. A presentare la serata Katia Follesa, che ha intervistato i due sul palco. Una domanda non è passata inosservata ed ha anche creato parecchio imbarazzo. «The Ferragnez ha rafforzato il vostro rapporto?», ha chiesto la comica.

Una domanda mette in imbarazzo i due, poi Chiara cerca di rimediare

A quel punto, marito e moglie si sono guardati in modo piuttosto strano senza rispondere alla domanda. Poi Chiara, in qualche modo ha voluto interrompere questo momento di imbarazzo dicendo “Si.. Per me si”. Subito dopo Fedez guardando la moglie ha sorriso, dicendo che tra i due c’è una battaglia in corso su questo argomento. L’imbarazzo per i due è stato piuttosto evidente e non è sfuggito al pubblico ed i video sono finiti sul web. Intanto, questa seconda stagione della serie si preannuncia un grande successo.