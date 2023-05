Mattino 5, Federica Panicucci incredula prende la parola e fa chiarezza

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri è tornata a parlare delle Madonne di Trevignano che trasudano svelando come stanno realmente le cose.

Una nuova puntata di Mattino 5 è andata in onda ieri, e proprio nel corso di tale appuntamento è stata finalmente svelata la verità sulle Madonne di Trevignano che trasudano. Nello specifico a chiarire la situazione è stato l’inviato Paolo Capresi che teneva tra le sue mani proprio una di queste Madonne. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

La verità a Mattino Cinque sulle Madonne di Trevignano che trasudano

A Mattino Cinque, nel corso della puntata andata in onda ieri, si è tornati a parlare della questione legata alle Madonne di Trevignano che trasudano ma che secondo la veggente Gisella Cardia in realtà sembrerebbero lacrimare. All’inviato Paolo Capresi è stata consegnata una di queste Madonne che proprio durante la diretta ha iniziato a trasudare. E’ stato a questo punto che la Panicucci un po’ sconvolta da quanto visto ha deciso di intervenire per esprimere il suo pensiero e le sue perplessità rivelando di non riuscire a capire bene il tipo di fenomeno. “Trasuda per il cambiamento climatico? Oggi abbiamo una spiegazione razionale“, queste nello specifico le parole espresse dalla conduttrice che ha quindi chiarito il motivo per il quale molte Madonne trasudano e si è poi domandata se la presunta veggente Maria Giuseppa Scarpulla abbia un’altra spiegazione da fornire sul fenomeno. E proprio per tale motivo ha invitato la donna a partecipare alla trasmissione. La conduttrice ha poi concluso affermando “Abbiamo svelato l’arcano?”.

La verità dell’inviato di Mattino 5

Ad un certo punto sulla questione è intervenuto proprio Paolo Capresi ovvero l’inviato del celebre programma del mattino di Canale 5 che ha rivelato che tutte le madonnine trasudano da circa 5-6 anni ed il fenomeno è legato al cambiamento climatico. “Non è un fenomeno mistico, ma chimico, semplice, naturale, trasuda olio. Non è un miracolo”, queste di preciso le sue parole.

La rivelazione spiazzante dell’ex fedele Luigi Avella

Sempre nel corso della stessa puntata l’ex fedele Luigi Avella ha poi rivelato che quando la presunta veggente Gisella recitava il rosario erano presenti persone provenienti da città diverse. Ma non solo, Avella ha anche risposto alla domanda della conduttrice che gli ha domandato la verità sul fatto che la presunta veggente aveva predetto un terribile terremoto con l’unico scopo di spingerlo a comprare un’altra casa. Una domanda alla quale l’ex fedele ha risposto confermando quanto detto dalla conduttrice e rivelando anche che esiste un contratto di locazione che aveva preparato proprio il marito della presunta veggente.