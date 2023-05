Luca Argentero al veleno: “Mi sono stufato e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero nel corso di una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone ha parlato dell’esperienza vissuta al Grande Fratello rivelando il motivo per il quale non ama parlarne.

Molti sono coloro che negli anni hanno imparato a conoscere ed apprezzare Luca Argentero, celebre attore italiano protagonista insieme a Matilde Gioli del medical drama intitolato Doc- Nelle tue mani. E proprio di recente il celebre attore ha rilasciato una lunga intervista a Rolling Stone nel corso della quale ha parlato della sua carriera da attore e menzionato l’esperienza vissuta al Grande Fratello. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Lunga intervista di Luca Argentero a Rolling Stone

Luca Argentero può essere considerato uno degli attori italiani più amati dal pubblico. E proprio in attesa di tornare sul set del medical drama Doc- Nelle tue mani ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato ‘Disdici tutti i miei impegni’. Ma non solo, proprio di recente Luca Argentero ha rilasciato una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone nel corso della quale ha parlato del coraggio avuto nell’intraprendere la carriera da attore. Una carriera ricca di successi iniziata con l’interpretazione di Lorenzo Marchetti in Saturno Contro di Ferzan Ozpetek. Ma la prima esperienza in televisione per Luca Argentero è stata quella al Grande Fratello nel 2003. Esperienza grazie alla quale è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico.

Le parole di Argentero sull’esperienza al Grande Fratello

Intervistato da Rolling Stone ecco che Luca Argentero ha colto l’occasione per menzionare l’esperienza vissuta al Grande Fratello rivelando il motivo per il quale non ama parlarne. Nello specifico ha dichiarato “Sai perché mi sono stufato di parlare del Grande Fratello? Perchè non esiste più. Non ci sono gli stessi ragazzi sconosciuti come in quel periodo siamo stati noi”. Argentero ha proseguito sottolineando che oggi i protagonisti del reality sono personaggi noti inseriti in un contesto un po’ bizzarro. Un contesto nel quale lui non si riconosce più. E ha poi concluso precisando di avere un bellissimo ricordo dell’esperienza vissuta ma, ha aggiunto “La nostra era un’altra roba”.

Il commento sull’esperienza ad Amici

Infine nel corso della stessa intervista Luca Argentero ha colto l’occasione per parlare dell’esperienza vissuta ad Amici da giudice. A tal proposito ha rivelato che la scelta di partecipare non è stata solamente commerciale, ma aveva una particolare finalità ovvero quella di farsi conoscere dal pubblico più giovane in modo tale che riconoscendolo al cinema possa decidere di vedere i suoi film. Argentero ha poi menzionato Harrison Ford, giudice speciale di una delle puntate di Amici. Ha raccontato di aver parlato con lui per molto tempo e di avergli chiesto il motivo della sua presenza nello studio del celebre talent show di Canale 5. Una domanda alla quale il celebre attore ha risposto con molta sincerità rivelando che un suo film sarebbe uscito al cinema dopo due mesi e il suo obiettivo era quello di farsi conoscere anche da un pubblico molto giovane. Una risposta che ha spiazzato Argentero.