Albano e Romina, Annamaria Bernardini de Pace, le sue parole sono durissime per descrivere che divorzio hanno avuto

L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace ha rilasciato un’interessante intervista in questi giorni, facendo una confessione che ha lasciato tutti senza parole. Ecco le parole su Albano e Romina Power.

Si torna a parlare del divorzio tra Albano Carrisi e Romina Power. I due sono stati insieme per tantissimi anni, la loro storia d’amore ha davvero fatto sognare tutti, poi improvvisamente la rottura e la separazione di cui ancora oggi si parla. In realtà, a parlarne non sono stati i diretti interessati, ma l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, la quale ha rilasciato un’intervista molto interessante al quotidiano Il Corriere della sera, parlando della sua vita privata, del suo lavoro ed anche del cantante di Cellino San Marco e della cantante. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Divorzio tra Albano Carrisi e Romina Power, parla l’avvocato Bernardini De Pace

Annamaria Bernardini De Pace, l’avvocato che ha seguito i divorzi di diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, in queste ore ha rilasciato un’intervista molto interessante al quotidiano Il Corriere della sera. L’avvocato ha parlato della sua vita privata, del suo lavoro da avvocato divorzista. Tra i suoi clienti, Katia Ricciarelli e poi ancora Eros Ramazzotti, Simona Ventura e proprio Albano e Romina.

Il divorzio più sanguinoso? L’avvocato non ha avuto alcun dubbio

La giornalista, Candida Morvillo, ad un certo punto ha chiesto all’avvocato quale fosse stato il divorzio “più sanguinoso” che ha seguito in questi anni di lunga carriera. L’avvocato non ci ha pensato su due volte ed ha risposto con la massima sincerità. “Qual è il divorzio celebre più sanguinoso che ha seguito?”, ha chiesto la giornalista. L’avvocato ha risposto quello di Albano e Romina ed ha anche spiegato il perchè.“Si erano conosciuti giovanissimi, si erano amati tantissimo, poi erano emerse le differenze tra la mentalità americana e quella del Sud Italia…”, ha chiarito l’avvocato.

La domanda su Totti, l’avvocato non risponde

Annamaria Bernardini De Pace, ha però voluto sottolineare il fatto che nonostante il divorzio sia stato parecchio difficile e sanguinoso, i due sono stati molto bravi a preservare i loro figli. “Furono davvero bravi”, ha detto l’avvocato. La giornalista ha poi chiesto all’avvocato il motivo per cui qualche mese fa abbia deciso di non seguire più Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi. In questo caso però, il massimo riserbo da parte dell’avvocato.