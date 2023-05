The Ferragnez, Katia Follesa presenta e viene umiliata sui social, la sua risposta mette tutti a tacere

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre comica Katia Follesa è stata travolta da numerose critiche sui social per aver presentato la seconda stagione di The Ferragnez a Milano.

Si è trovata a dover affrontare numerose critiche la nota comica Katia Follesa per aver presentato lo scorso mercoledì 17 maggio 2023 l’evento dei Ferragnez a Milano. Ma esattamente, per quale motivo ha ricevuto tali critiche? E soprattutto, come ha risposto la diretta interessata? Qui di seguito sarà possibile trovare le risposte a tali domande.

Katia Follesa travolta dalle critiche

Lo scorso mercoledì a Milano, presso l’Arco della Pace, ha avuto luogo l’evento di presentazione della seconda stagione di The Ferragnez, disponibile su Prime Video proprio da ieri 18 maggio 2023. Evento questo al quale hanno preso parte migliaia di persone invitate dall’influencer e dal rapper. Ma non solo, moltissimi anche i volti noti invitati a prendere parte al celebre evento di cui si è parlato e di cui si continua a parlare ancora molto. A presentare la première è stata la celebre comica Katia Follesa ma proprio questa sua scelta è stata molto contestata dai suoi stessi fan che non hanno perso l’occasione per rivolgerle sui social delle dure critiche. Tanti i commenti negativi ricevuti su Instagram e ai quali la Follesa non ha avuto timore di rispondere.

I commenti social contro la celebre comica

Ma esattamente, quali sono state le critiche rivolte a Katia Follesa dai suoi fan? Vi è stato ad esempio chi ha commentato scrivendo “I Ferragnez anche no” e poi ancora “Katia scusa, ma questo giro passo”. Ma non solo, tra i commenti di contestazione è emerso anche quello di chi non ha gradito la decisione di organizzare un evento di questo tipo in un giorno di lutto nazionale a causa di quanto accaduto in Emilia Romagna, una regione messa in ginocchio dal maltempo.

La risposta di Katia Follesa alle accuse ricevute sui social

Come ha reagito Katia Follesa alle critiche ricevute su Instagram? La celebre comica, moglie del simpaticissimo Angelo Pisani, ha deciso di non rimanere in silenzio ma di replicare alle dure critiche ricevute. La Follesa si è rivolta ai suoi followers affermando “Non ho capito, scusate… Il disappunto qual è? Che ho presentato un evento che riguarda i Ferragnez? Mi sembra la follia”. E ha poi concluso precisando che fare il suo lavoro le è piaciuto molto.