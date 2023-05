Paola Caruso, svela tutto su Silvia Toffanin: “Cosa ha fatto per me”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Caruso pubblica sui social una foto insieme al figlio Michele dopo l’operazione. Ecco le parole per Silvia Toffanin e per il medico che ha operato il piccolo.

Paola Caruso da diversi mesi vive una vera e propria tragedia familiare. A raccontare quanto accaduto nei mesi scorsi è stata proprio lei a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin dove è andata per ben due volte e dove si è mostrata fragile e molto preoccupata. In queste ore, il figlio ha subito un intervento molto delicato, all’ospedale Gaslini di Genova. Come sta adesso il piccolo?

Paola Caruso, il figlio viene operato dopo un periodo di grande sofferenza

Paola Caruso, il figlio viene operato dopo un periodo di grande sofferenza per lui e per la sua mamma. La stessa ex Bonas di Avanti un altro, in due occasioni è stata presente nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare quanto accaduto. In queste ore il piccolo Michele ha subito un delicato intervento chirurgico e l’operazione è stata eseguita a distanza di un pò di tempo dall’iniezione di quel farmaco che si è rivelato tossico e che ha compromesso purtroppo l’uso della sua gamba. Il piccolo Michele, potrebbe non poter più camminare, nel caso in cui questo intervento dovesse rivelarsi inutile.

Dopo l’operazione Paola pubblica una foto dove appare in compagnia del figlio

Paola ha così pubblicato una foto con il figlio Michele, dopo l’intervento e si è mostrata piuttosto sorridente. La speranza per lei e per tutti è che il piccolo possa finalmente recuperare l’uso della gamba. Nella didascalia della foto in questione, Paola ha ringraziato anche Silvia Toffanin ed ovviamente il medico che ha operato Michele.

Il ringraziamento speciale di Paola per Silvia Toffanin e il medico

“Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso, per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore Nunzio Catena per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un grazie a tutto il Gaslini di Genova. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia”. Questo quanto scritto da Paola a corredo della foto. Poi ovviamente non è mancato il messaggio per il figlio, scrivendo “Forza amore mio, sei più forte anche di me”.