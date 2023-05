Oggi è un altro giorno, Monica Leofreddi lascia tutti senza parole: “Mio marito mi ha salvato la vita, cosa mi ha costretto a fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Monica Leofreddi ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. La conduttrice racconta la malattia.

Monica Leofreddi nella giornata di ieri è stata ospite a Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda tutti i giorni e che è condotto da Serena Bortone. Nel corso dell’intervista, Monica si è raccontata e lo ha fatto senza nessuna remora, parlando della malattia. E’ stato di certo un momento drammatico che ha vissuto e così nello studio di Serena, la nota conduttrice si è aperta forse come mai aveva fatto in passato.

Oggi è un altro giorno, Monica Leofreddi ospite nel salotto di Serena Bortone

Monica Leofreddi, nella giornata di ieri è stata ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Ebbene, la conduttrice ha voluto raccontare qualcosa di molto intimo e privato e si è aperta con la Bortone e con tutti i telespettatori di Rai 1, parlando della sua malattia. La conduttrice ha raccontato di essersi ammalata due mesi dopo la nascita della seconda figlia, nel 2012. Monica ha confessato che è stato il marito Gianluca a salvarle praticamente la vita. Lei avrebbe voluto attendere qualche mese e dunque la fine dell’allattamento, ma Gianluca ha insistito affinché facesse una mappatura dei nei in modo abbastanza urgente.

Il racconto drammatico sulla malattia

E’ stato in seguito a questa visita che Monica ha scoperto di avere un tumore. “L’Istologo poi svelò che era un tumore maligno”, ha detto Monica che ha aggiunto di aver pianto per tanti giorni. La Leofreddi ha confessato anche di aver avuto tanta paura di non vedere crescere i suoi figli e dunque di morire. Insomma, momenti davvero molto difficili quelli che Monica ha dovuto affrontare e che di certo hanno segnato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

La storia con Antonello Venditti

Nel corso della sua intervista nel salotto di Oggi è un altro giorno, la conduttrice ha parlato anche di un altro argomento molto importante che forse non aveva mai affrontato. Monica ha così parlato della sua storia d’amore con Antonello Venditti che è durata tanto tempo, circa nove anni.“Ci siamo incontrati per la Roma. Lui andava a vederla, io lavoravo per una trasmissione sportiva”. Queste le parole della conduttrice che ha anche confessato di aver vissuto con il cantautore una vita abbastanza familiare.