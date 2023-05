Viva Rai 2, Alessandro Cattelan risponde a una domanda di Fiorello in modo da non ammettere repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cattelan, ospite in collegamento video con Viva Rai 2, ha risposto alla domanda di Fiorello sulla presunta sostituzione di Fabio Fazio in Rai rivelando la sua verità.

Una nuova puntata di Viva Rai 2 è andata in onda oggi, giovedì 18 maggio. E proprio nel corso di tale appuntamento il conduttore Alessandro Cattelan ha deciso di rispondere ad un gossip emerso nel corso dei giorni scorsi. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Alessandro Cattelan ospite di Viva Rai 2

Ospite in collegamento video con ‘Viva Rai 2’, il programma condotto da Fiorello, ecco che il celebre conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Cattelan ha deciso di fornire la sua versione dei fatti sul rumors emerso nei giorni passati. Tutto ha avuto inizio in seguito alla domanda rivolta al conduttore proprio da Rosario Fiorello che senza alcun problema ha chiesto a Cattelan se è vero che sarà proprio lui a prendere il posto di Fabio Fazio in Rai. Una domanda alla quale Cattelan non ha avuto timore di rispondere rivelando “Non so nulla”.

La rivelazione di Cattelan sulla presunta sostituzione di Fazio in Rai

Alessandro Cattelan ha poi continuato il suo intervento sulla questione rivelando di aver ricevuto nella giornata di ieri un trafiletto di un giornale che accostava il suo volto alla dicitura “la tv della destra”. E ha poi aggiunto “L’ho trovato un po’ forte come accostamento… La domenica è il giorno che il Signore ha dedicato al riposo e alle partite di calcio”. La sua risposta quindi a molti è sembrato un voler smentire il rumors emerso nei giorni scorsi. E la stessa intuizione sembrerebbe averla avuta anche Fiorello che ha replicato sottolineando “Quindi non si può fare”.

Gli ospiti della puntata di Viva Rai 2 e l’ironia di Fiorello

Diversi sono stati gli ospiti che hanno arricchito la puntata odierna di Viva Rai 2. Oltre Alessandro Cattelan, che è riuscito a collegarsi con la trasmissione condotta da Fiorello, è stato ospite anche Tony Hadley. E sempre nel corso della stessa puntata il noto showman non ha perso l’occasione per ironizzare sua alcune questioni facendo delle battute che a molti sono sembrate anche un po’ velenose. Ad esempio ha colto l’occasione per commentare la scelta di Cristina Scuccia, ex suor Cristina, di indossare all’Isola dei Famosi il bikini affermando che ha iniziato il reality indossando il costume intero mentre adesso è passata al due pezzi.