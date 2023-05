Francesca Fagnani senza mezzi termini sull’addio di Fabio Fazio alla Rai, “I telespettatori non hanno perso niente”

0 SHARES Condividi Tweet

La giornalista Francesca Fagnani, conduttrice della trasmissione Belve, si è fatta conoscere per la sua estrema schiettezza e sincerità e per essere sempre una persona che va dritta al punto anche nelle interviste. In questi giorni, dopo che tutti hanno parlato, chi in modo divertente come Fiorello chi in tono più serio dell’addio di Fabio Fazio alla Rai, anche lei ha espresso la sua idea. Vediamo cosa ha detto.

Francesca Fagnani esprime il suo pensiero: “Con l’addio di Fabio Fazio alla Rai i telespettatori non hanno perso niente”

Francesca Fagnani ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Vanity Fair in occasione della quale ha detto: “In televisione c’è poco coraggio. E non dipende dai conduttori ma dai dirigenti che dovrebbero investire su volti nuovi e premiare più il merito delle parrocchie. Con che cosa ha a che fare il mio successo? Col coraggio. Vede, a differenza della vita privata, è nella vita professionale che sono coraggiosa”.

E poi di Fabio Fazio che ha lasciato la Rai ha detto così: “È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un’altra rete. C’è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori”.

Francesca Fagnani ha parlato del suo programma Belve

Francesca Fagnani ha poi anche aggiunto: “La prima serata in tv per Belve mi venne offerta un mese e mezzo prima della messa in onda. La verità è che nessuno ci voleva andare in quello spazio perché c’erano, nell’ordine, la Champions, tre programmi d’informazione, una fiction e a un certo punto pure Le Iene. Mancava solo l’Apocalisse. Io credo che nella vita te la devi giocare: l’ho fatto con un programma di sole parole senza servizi, senza foto, senza balletti. È andata bene”. E poi ha anche detto: “Mia madre mi chiamava “Faccia d’angelo” perché riconosceva la mia furbizia. E perché la mia immagine era il contrario del mio carattere”.