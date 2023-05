Laura Chiatti pubblica un video e poi lancia una frecciatina velenosa: “Potete stare tranquilli”

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Chiatti fa le faccende domestiche, passa l’aspirapolvere e pubblica delle Instagram stories attraverso le quali ha punzecchiato gli haters. Ecco cosa è accaduto.

Laura Chiatti ancora al centro della polemica, dopo quanto accaduto qualche settimana fa a Domenica in. L’attrice perugina, nelle scorse ore è tornata sui social per punzecchiare i suoi follower che nei giorni scorsi l’hanno criticata ed insultata, per via delle sue dichiarazioni nello studio di Domenica in. Ma cosa ha detto adesso Laura?

Laura Chiatti dopo le dichiarazioni a Domenica in ancora al centro della polemica

Laura Chiatti, una delle attrici più belle e più talentuose della cinematografia italiana, è tornata sui social in queste ultime ore, per punzecchiare gli haters che dopo la sua ospitata a Domenica in, l’hanno pesantemente criticata. In quella occasione, l’attrice aveva confessato di non amare vedere il marito alle prese con le faccende domestiche, dicendo “Io proprio non lo posso vedere, sono all’antica in questo senso con certi ruoli. MI abbassa l’eros, me lo uccide”. Queste le dichiarazioni di Laura che hanno fatto scoppiare una vera e propria bufera.

L’ironia dell’attrice sui social

Ebbene, scherzando sul suo account Laura aveva scritto “Buongiorno si può dire oppure si offende la buonanotte?“. Molti, sia semplici follower che colleghi, avevano commentato in modo ironico, una tra tutti Sandra Milo. Proprio nelle scorse ore, ecco che l’attrice ha pubblicato delle Instagram stories nelle quali la si vede passare l’aspirapolvere in cucina e poi nella veranda.

Laura punzecchia gli haters

In questi video, si vede anche Marco Bocci, che vedendola la saluta, il tutto a ritmo di musica. In modo ironico, come sempre, Laura ha poi scritto “tranquilli, poi ci diamo il cambio”. La canzone di sottofondo era la seguente, ovvero quella intitolata “I want to break free”, dei Queen. Insomma, delle chiare frecciatina a tutte quelle persone che in queste settimane l’hanno pesantemente criticata e insultata.