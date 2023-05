Vanessa Incontrada posta una foto con l’ex Rossano Laurini, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono ritornati insieme? La foto sui social pubblicata dalla showgirl e attrice non lascia alcun dubbio.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, ritorno di fiamma tra i due? Dopo circa un anno e mezzo dalla loro rottura, i due potrebbero essere tornati insieme. La nota showgirl e attrice spagnola e Rossano, il suo storico compagno, hanno vissuto una crisi molto importante, che li ha portati a prendere due strade diverse per molto tempo. Adesso però le cose potrebbero essere cambiate. Cosa sta accadendo tra loro?

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono tornati insieme?

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini potrebbero essere tornati insieme, dopo una crisi durata parecchio tempo. A distanza di più di un anno e mezzo tra i due sembra essere tornato il sereno. La showgirl ed il suo storico compagno, sono tornati insieme? Stando alle ultime foto pubblicate dalla showgirl, la risposta sembra essere “Si”.

Le foto di Vanessa non lasciano alcun dubbio

Tutto farebbe presupporre che Vanessa e Rossano siano tornati insieme. La showgirl e attrice ha pubblicato su Instagram degli scatti che la ritraggono proprio insieme a Rossano, dal quale si è allontanata diversi mesi fa. Era il mese di febbraio 2022 quando si sono diffuse delle voci inerenti la loro separazione, confermate poi dai diretti interessati.

L’attrice felice e spensierata insieme al suo compagno storico

Molto probabilmente questi mesi per loro sono stati importanti per recuperare la complicità che avevano perso. A dimostrarlo proprio gli ultimi scatti pubblicati dalla showgirl e attrice, intenti a cantare, sorridenti e spensierati. “Un duetto meraviglioso”, ha scritto l’attrice nella didascalia della foto. Un altro scatto però non è sfuggito agli occhi dei follower e si tratterebbe di un selfie di Vanessa insieme a Rossano mentre si trovano al mare, anche in questo caso sorridenti, felici e belli. Queste foto non farebbero altro che confermare il fatto che i due hanno recuperato la complicità che molto probabilmente avevano perduto. Molti utenti hanno commentato gli scatti e la domanda più frequente sembra essere proprio questa “Sei tornata insieme a Rossano?” e poi ancora “Sarebbe bello rivedervi insieme”. Ovviamente l’attrice non ha commentato e non ha detto nulla al riguardo.