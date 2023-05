Isola, Alvin dopo la puntata di battibecchi con Ilary scrive un post al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 15 maggio è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi condotta, come al solito, da Ilary Blasi.

La puntata è stata abbastanza scoppiettante e la conduttrice e l’inviato si sono pizzicati parecchio tanto che lei, ad un certo punto, l’ha invitata a smetterla supplicandolo: “E’ l’una di notte, sono stanca”. Oggi Alvin ha scritto un post sui social che è sembrato a tutti una risposta alla puntata di ieri. Vediamo il contenuto del post.

Le liti in puntata tra Ilary Blasi e Alvin

Anche ieri, come in verità capita spesso, Ilary Blasi e Alvin si sono parecchio punzecchiati e, anche se i due sostengono di essere legati da profonda amicizia e che scherzano solo in quel modo, la tensione agli occhi di tutti pare ci sia davvero. Anche ieri è accaduto e ora sembra anche che se in studio la Blasi e Enrico Papi facciano muro comune dall’altra c’è Alvin che prova a rimetterli sempre in riga. E così quando Fiore Argento si è infortunata al mignolo e ha voluto ritrarsi solo Alvin si è schierato dalla sua parte e le ha detto: “Fai come ti senti”. Alvin ha detto così per motivare la volontà di Fiore di ritirarsi: “Io l’ho vista stare male, voi non siete qui, non sapete cosa significa”. E la Blasi rivolgendosi a Fiore ha detto: “Ti sei fatta intortare da Alvin ora resti” ma Alvin subito ha controbattuto: “Non ci provare l’avete intortata tu e Papi, voi non sapete come si sta qui, ci sono 40 gradi” e Ilary di rimando: “Ebbè qui piove! Fatti una risata! stasera male male!”

Poi quando Cristina Scuccia doveva cimentarsi con la prova, Ilary ha dato il via ma Alvin abbastanza infastidito, le ha detto: “Il via lo darei io dopo aver spiegato la prova” e la Blasi: “Fai come te pare! Alvin ricordati che nella vita ogni tanto si è statue altre si è piccioni. Io mi sento piccione”.

Il post di Alvin a fine puntata

Finita la puntata, Alvin su Instagram ha scritto un post: “Pazienza ne abbiamo?” che era evidentemente riferito a tutto ciò che era successo in puntata e che ha messo, come al solito, a dura prova la sua pazienza.