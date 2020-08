Vanessa Incontrada di Carlo Conti dice “non posso dimenticare quando anche lui …”

0 SHARES Condividi Tweet

A settembre, tra pochissimi giorni andrà in onda i Music Awards che vedrà alla conduzione Vanessa Incontrada con Carlo Conti.

Quest’anno nessun premio da assegnare ma tutto il ricavato sarà devoluto alle persone che lavorano dietro le quinte e che in questi mesi durissimi di blocco a causa della pandemia hanno sofferto tantissimo.

Vanessa Incontrada e Carlo Conti, in più occasione hanno detto che insieme lavorano benissimo. Carlo Conti ha, infatti, rivelato che, se pur ha diverse difficoltà a lavorare in coppia, con Vanessa Incontrada è diverso perché con lei c’è un affiatamento molto particolare. Dal canto suo, Vanessa Incontrada ha rivelato diverse cose su Carlo Conti ad esempio ha detto: “Il suo piatto preferito? La lasagna! Però durante le riunioni mangiamo una caprese o un toast” e poi ha raccontato di quando: “Ficarra iniziò a prendermi in giro. Picone gli andò dietro e Carlo non se lo fece ripetere. Mi misero in mezzo tutti e tre”.

Vanessa Incontrada lodata da Platinette

Vanessa Incontrada ultimamente la vediamo tantissimo in tv, sia con le repliche di “Non dirlo al mio capo” che sono andate benissimo sia con la partecipazione, in veste di giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Platinette per lei ha avuto parole bellissime di stima e, sulla sua rubrica sul settimanale DiPiù Tv ha scritto così: “Sarebbe clamoroso. Ipotizzo un Festival con più sorrisi e saprebbe come stare al fianco di Amadeus e Fiorello”.

E poi ha aggiunto: “Ha trovato la sua maturità personale. Recitare è l’occupazione che più delle altre la vede impegnata”. E poi, ancora: “Ha una vita privata verso la riservatezza … e da molto tempo fa coppia con Rossano Laurini con il quale ha avuto un figlio nel 2008”. Vanessa Incontrada, in occasione di

un’intervista a Telesette ha detto: “Dopo le repliche di Zelig, Non dirlo al mio capo e 20 anni che siamo italiani non mi rivedrete più così tanto“.

E poi ha spiegato: “A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie“.

Vanessa poi ha raccontato a cuore aperta per chi ha un debole da sempre e ha detto: “C’è una sola persona che mi manda ogni volta completamente in palla ed è Luciano Ligabue. Sono da sempre una sua fan e quando lo vedo ancora adesso mi paralizzo. Gestisco tutti, ma tutti. Eppure con lui mi imbarazzo e non parlo“.