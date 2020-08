Francesco Totti e la figlia Chanel, la diretta Instagram finisce malissimo e Totti mette tutto in chiaro

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche giorno sui giornali e sui siti di informazione non si parla d’altro che della prima pagina che il settimanale “Gente” ha riservato alla famiglia Totti: Francesco Totti e la figlia Chanel in uno scatto al mare e la ragazza con il lato b in bella mostra.

La ragazza, appena 13enne è stata messa così in copertina senza che i genitori autorizzassero quello scatto decisamente non adatto ad una bambina o poco più.

Il direttore di Gente e la giustificazione che ha dato

Dopo la pubblicazione di quella foto i primi a rivoltarsi con commenti, molto duri e agguerriti, sono stati gli utenti del web che hanno invitato la famiglia Totti a farla pagare al settimanale Gente.

E’ intervenuto il Moige, il movimento dei genitori, il Telefono Azzurro e i genitori della ragazzina Chanel, Ilary Blasi e Francesco Totti con un commento durissimo contro il direttore di gente, Monica Mosca. Infine il direttore si è giustificato dicendo che il suo intento era solo valorizzare la donna e mettere in evidenza l’importanza della famiglia.

Una giustificazione che non ha convinto affatto tanto che Monica Mosca, è stata segnalata al collegio territoriale dall’ordine giornalisti che giudicherà ciò che è accaduto e se sussistono violazioni della Carta di Treviso.

Sull’argomento è intervenuta anche Aurora Ramazzotti, tirata in causa da Selvaggia Lucarelli che ha detto che anni prima una cosa simile era stata fatta anche a lei. Aurora Ramazzotti ha detto che, ancora oggi, sta pagando le conseguenze di tali foto sbattute in prima pagina che mettevano in evidenza il suo fisico e lo paragonavano a quello della mamma.

Aurora Ramazzotti ha spiegato che quando una cosa simile la si fa ad una ragazzina le conseguenze sono devastanti per molto tempo.

Francesco Totti e Chanel fanno una diretta Instagram

Francesco Totti ha fatto una diretta Instagram con la figlia Chanel e, ad un certo punto, un utente, un certo Pietro ha fatto un commento troppo esplicito su Chanel e Totti non ha perso tempo e gli ha detto: “Ti piace mia figlia? … Non scherziamo ti sfondo, sono geloso”

E poi ha aggiunto: “Lei è mia“.

Totti è andato dritto e diretto quando gli ha detto: “Ti piace mia figlia? Ah Pietro te sfondo, non scherziamo Pietro!”.

E quando altri utenti gli hanno chiesto se fosse geloso lui, senza pensarci un attimo, ha detto: “Sì, sono geloso, lei è mia”.

Chanel ha riso sia per la reazione del padre sia per i complimenti ricevuti.