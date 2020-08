Chiara Ferragni mostra la sua commozione e Fedez “perché piangi, è sempre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez piacciono tantissimo sia come coppia, anzi, ormai come famiglia con il piccolo Leon, che presi singolarmente. Quando postano qualcosa sui social il boom di like è garantito.

Chiara Ferragni piange e Fedez non si spiega il perché

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso la loro estate in Sardegna dove hanno potuto anche constatare di persona che la situazione covid era abbastanza pesante tanto da decidere, al rientro, di fare il tampone che, per loro fortuna, è risultato negativo.

Ora sono tornati dalle loro vacanze e tanto bene hanno fatto al turismo italiano perché hanno sponsorizzato in più riprese l’Italia e le sue infinite bellezze tanto da incentivare parecchio il turismo che li ha anche ringraziati.

Al rientro dalle vacanze hanno trascorso una serata in casa con il loro piccolo, e tra le mura domestiche, Chiara e il piccolo Leon hanno guardato un cartone che ha fatto commuovere la Ferragni fino alle lacrime.

Fedez l’ha ripresa mentre piangeva e poi ha postato il video sui social.

Fedez ha commentato, in tono sarcastico, così: «Guardare alla Ricerca di Nemo per la sesta volta , è il finale è sempre lo stesso» Ma Chiara Ferragni ha precisato che non si trattava di “Alla ricerca di Nemo” bensì di “Alla ricerca di Dory“, che è il sequel del primo.

E lei ha concluso, tra le lacrime: «Solo chi ha un cuore può capirmi».

La sorella di Chiara Ferragni, Valentina presa di mira dagli hater risponde a tono

Non è la rima volta che la sorella di Chiara Ferragni, Valentina viene ferita e offesa sui social dopo che posta delle foto ma questa volta lei ha risposto a tono.

Valentina Ferragni ha scritto così sui social: “Mi dispiace che la mia normalità sia considerata come anormale. Fino a qualche tempo fa le ragazze vedevano le modelle, tutte molto magre, e cercavano di imitarle. Ma oggi non è più così: bisogna essere se stessi”.

E poi: “Non mi sento più sbagliata solo perché ho preso qualche chilo in più. Magari dimagrirò, vado in palestra, ma di fatto mi godo la vita. Se voglio mangiare un piatto di pasta, lo faccio. So che non posso piacere a tutti”.

E ha anche aggiunto: “A volte capita che qualcuno mi fermi per strada quando sono struccata e mi chieda una foto. Poi la pubblicano sui social e scrivono: “Guardate quanto è brutta”. Allora mi chiedo: perché hanno voluto fotografarsi con me? Solo per insultarmi? Eppure davanti a me nessuno ha mai detto: “Vale, non mi piaci”. Magari non rappresento l’idea della perfezione. Ma preferisco essere imperfetta e accettarlo. Noi donne non riusciamo mai a volerci bene abbastanza. Ognuna di noi prova a diventare più bella, brava, intelligente, Ma quando ci si deve fermare? Quando si è davvero abbastanza?».

Le sue parole hanno fatto il pieno di like.