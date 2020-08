Vladimir Luxuria e il ballerino di Amici, Vladimir confessa tutto

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria si è innamorata o, almeno, è molto felice di aver conosciuto il ballerino di Amici, Gennaro Siciliano.

I due, che non si conoscevano affatto, si sono incontrati casualmente questa estate quando entrambi erano in vacanza sulla costiera Amalfitana e il feeling è stato immediato.

Vladimir Luxuria non vuole nascondere la sua felicità

Vladimir Luxuria è una persona , da sempre molto vera, diretta, sincera che non ha mai usato sovrastrutture e non si è mai nascosta dietro verità comode. Ha portata avanti da sola battaglie difficili pur avendo alle spalle un passato doloroso che l’ha fatta soffrire tantissimo ma che l’ha anche aiutata ad essere la persona forte che oggi è.

Spesso è ospite in televisione e altrettanto spesso si scontra in modo molto acceso , da ricordare la lite furiosa con Vittorio Sgarbi che la ferì profondamente per le parole che lui usò nei suoi confronti. Vladimir Luxuria è una persona che ha molto sofferto ma che la vita l’ha anche vissuta fino in fondo e continua a viverla nonostante le delusioni.

Concorrente all’”Isola dei famosi” ha fatto conoscere alcune sfaccettature del suo carattere che l’hanno molto fatta amare dal pubblico da casa così tanto che ne è uscita vincitrice.

Vladimir si è innamorata

Vladimir Luxuria sta trascorrendo giorni felici da quando ha conosciuto il ballerino di Amici, Gennaro Siciliano.

Gennaro Siciliano è un volto molto noto per chi segue la trasmissione di Maria De Filippi e ha fatto girare la testa a Vladimir che racconta così: “Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati! Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa…”.

Vladimir Luxuria prosegue il suo racconto: “Non posso dire di essere fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali. Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. E’ un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto!”.

Vladimir Luxuria, ex deputata di Rifondazione Comunista, non vuole ammettere di aver perso la testa ma dalle su parole certamente traspare molta felicità.