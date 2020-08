Pierluigi Diaco è una furia, termina prima del previsto per Covid Io e te e il suo pubblico in diretta assiste ad una lite durissima

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, in questo anno di programmazione di “Io e te” ha avuto diversi momenti difficili ma è sempre riuscito a tenere duro e a far vedere quanto vale sia giornalisticamente che come conduttore tv e anche radiofonico.

“Io e te” termina per covid

Purtroppo, pare che l‘Italia sia entrata nella seconda ondata della diffusione del covid e i numeri di contagiati sono altissimi.

In tutti gli ambienti lavorativi il personale è sotto controllo e spesso capita di trovare, nello stesso ambiente, diversi contagiati.

Qualche giorno fa, durante i controlli eseguiti nella redazione di “Io e te” una persona è risultata positiva al covid e così la dirigenza Rai ha deciso di chiudere “Io e te” che sarebbe dovuto terminare, invece, il 4 settembre. Al posto di “Io e te” andrà in onda “Vita in diretta estate” che durerà molto più tempo del solito, iniziando alle 14.00.

Pierluigi Diaco e la durissima lite durante il programma radiofonico Non stop News su Rtl102.5

Pierluigi Diaco non è solo conduttore Rai ma è anche un conduttore radiofonico che conduce, insieme alla collega Giusi Legrenzi, la trasmissione Non stop News che va in onda su Rtl102.5 ed è molto seguita.

Qualche giorno fa è stata teatro di una lite abbastanza accesa tra i due conduttori, appunto Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi.

Pierluigi Diaco doveva intervistare Davide Giacalone e gli ha detto: “Mi piacerebbe stipulare con te un patto radiofonico a partire da oggi, per quanto mi riguarda ti rivolgerò domande su articoli, pezzi e riflessioni che esulano dal Covid, parlarne continuamente si rischia di essere monotematici. Dovremo convivere con questa condizione per molto tempo, girarci intorno tutti i giorni può annoiare gli spettatori. Mi permetterò nei prossimi giorni, al netto di quello che ti chiederanno Giusi e Fulvio, di parlarti d’altro”.

Giacalone non condividendo il pensiero di Diaco gli ha risposto: “Telegraficamente sulla tua premessa, anche a me piacerebbe non parlare più di Covid ed evitare di cadere nel virus del virus, ci sono però ricadute che riguardano mica solo la sanità, riguardano l’istruzione, l’economia, il lavoro e ci sono tante di quelle cose anche le relazioni internazionali”.

E Diaco, di rimando: “Pensi che non lo sappia, ovvio“.

Ma poi è il turno della Legrenzi che dice: “Davide torno sull’attualità perché faccio questo mestiere e l’attualità ci richiede anche di occuparci di questioni legate al Covid.”

Quando la parola è tornata a Diaco, lui molto stizzito le ha detto: “Senti Giusi, non mi è piaciuto il passaggio che hai fatto poco fa, nel senso che l’attualità è fatta anche d’altro. Ho fatto una premessa con Davide”.

Ma lei, di rimando: “Non sono entrata sulla tua premessa Pierluigi, falla con Davide, io ho fatto la mia postproduzione”. E Diaco, ancora più nervoso: “Adesso mi fai finire perché mi sto rivolgendo a te, hai detto che fai questo mestiere e ti occupi di attualità che è fatta anche di altro. E il tono con cui ti sei rivolta francamente non l’ho apprezzato affatto e adesso andiamo in pubblicità”.

Ma la Legrenzi, senza farsi per nulla intimorire: “Ti ha infastidito? Eh va bene, ti ringrazio.”

Dopo di che la lite è terminata qui ma, poiché giravano voci che , a seguito di questa tensione avvenuta a microfoni accesi i conduttori fossero stati rimossi, è intervenuta una nota stampa emanata da Rtl 102.5 con cui ha comunicato: “Rtl 102.5 comunica, in relazione alle notizie prive di fondamento diffuse nelle scorse ore, che nessun conduttore della trasmissione Non Stop News è stato sospeso dall’onda. Il palinsesto della nuova stagione di Non Stop News, dopo la versione estiva, riprenderà il 7 settembre con la conduzione, dal lunedì al giovedì, di Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco e, dal venerdì alla domenica, con la conduzione di Barbara Sala, Enrico Galletti e Luigi Santarelli.”