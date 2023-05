Oggi è un altro giorno, Serena Bortone mette in imbarazzo Alessandra Canale che la gela: “Lo sapevo che ti saresti comportata così”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Canale, l’ex annunciatrice Rai in forte imbarazzo a Oggi è un altro giorno nello studio di Serena Bortone. Ecco cosa è accaduto.

Alessandra Canale nel pomeriggio di ieri è stata ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Improvvisamente, durante la sua intervista, l’ospite ha vissuto dei momenti di forte imbarazzo per il video del suo ultimo annuncio mandato in onda. A Oggi è un altro giorno, la Canale ha rilasciato un’intervista molto interessante e si è raccontata a 360°.

Alessandra Canale ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone

Alessandra Canale, l’ex annunciatrice è stata ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, dove si è raccontata a 360°parlando della sua vita privata e della sua carriera. Serena, dopo aver ospitato la figlia di Massimo Ranieri e di Rossana Banfi, ha accolto in studio Alessandra Canale, la quale si è raccontata senza risparmiarsi. Ad un certo punto però, la Canale si è imbarazzata.

Imbarazzo in studio per l’ex annunciatrice di casa Rai

Il tutto è avvenuto nel momento in cui Serena ha detto che avrebbe mandato in onda un video relativo al suo ultimo annuncio in Rai. Si tratta di un annuncio che non è di certo passato inosservato ma che è ricordato proprio per le lacrime della stessa Canale, che annunciava a tutti i telespettatori la decisione presa dai dirigenti. Nello studio della Bortone, così, la Canale si è subito imbarazzata, dicendo “Nooo! Lo sapevo!”. Poi, dopo aver mostrato effettivamente tanto imbarazzo, l’ex annunciatrice ha aggiunto “Con la maturità di adesso non lo rifarei”. La Bortone, ha così chiesto alla sua ospite per quale motivo fosse scoppiata a piangere, visto che non avrebbe fatto più l’annunciatrice ma avrebbe continuato a lavorare in Rai.

Alessandra si racconta a 360°

“E’ vero, ho continuato a lavorare in Rai, che è la nostra mamma, ma il ruolo dell’annunciatrice era romantico”. Nel corso dell’intervista, poi, Alessandra ha anche parlato della sua esperienza vissuta nel programma Ballando con le stelle, nell’edizione 2005, quando ha preso parte insieme a Simone Di Pasquale, confessando di aver perso tanti chili.