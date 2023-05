Sonia Bruganelli posta una foto e il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ancora una volta sotto i riflettori. Una nuova foto intima di Sonia scatena i commenti dei follower.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono finiti ancora una volta sotto i riflettori. Il noto conduttore televisivo e la moglie nei mesi scorsi sono stati al centro del gossip per via di una presenta separazione che poi è stata smentita dai diretti interessati. Ancora una volta i due sono finiti sotto i riflettori per una foto che ha pubblicato Sonia e che per certi versi risulta inspiegabile. Ma di cosa si tratta?

Paolo Bonolis racconta e parla del padre Silvio

Il famoso conduttore televisivo Paolo Bonolis, figlio del grande Silvio Bonolis, venuto a mancare poco prima della nascita della prima figlia del conduttore e di Sonia Bruganelli, si è raccontato a Verissimo nello studio di Silvia Toffanin. Paolo in poche occasioni ha parlato della sua vita privata, raccontando alcuni aneddoti molto interessanti e inediti. Una di queste è stata a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin un pò di tempo fa. Paolo racconta di aver deciso di dare il nome Silvia alla figlia, in onore del padre scomparso poco prima della nascita della figlia.

Il conduttore parla di un roseto di rose rosse e racconta qualcosa di inspiegabile

Poi ha parlato di un roseto di rose rosse che ha in modo del tutto inspiegabile ha iniziato a fiorire con rose bianche. Lo stesso conduttore racconta di essere rimasto piuttosto sorpreso e di aver addirittura chiamato il giardiniere che non è riuscito a dare una spiegazione. La moglie ha dato notizia dell’ultima fioritura in questo splendido roseto. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista poi Paolo ha parlato della malattia del padre e di una promessa. “Sonia era incinta, mi disse lui che se non avesse potuto, io avrei dovuto portarle un mazzo di rose bianche per la nascita della bimba. Lui poi morì, nostra figlia Silvia nacque con alcuni problemi e la promessa venne dimenticata. A fine maggio, le rose del nostro terrazzo, da rosse, fiorirono bianche”.

Sonia annuncia la nuova fioritura, i commenti dei follower

Anche quest’anno a quanto pare si è ripetuto questo inspiegabile episodio e proprio Sonia, su Instagram ha pubblicato la foto ed ha commentato così “Quest’anno vuoi di nuovo dirci qualcosa”. Il post è stato commentato da tantissimi follower. “E’ una coccola all’anima sapere che in qualche modo i nostri cari ci dimostrano di essere accanto a noi”, ha scritto un utente. “Tuo suocero vi sta vicino e vi guarda dal cielo”.