Barbara D’Urso-Mediaset bomba, lei fa una richiesta, Mediaset rifiuta, cosa aveva chiesto lei

Barbara D’Urso e Mediaset, come stanno le cose tra le due parti? Ecco cosa ha chiesto la conduttrice e perchè l’azienda ha rifiutato.

Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset, l’azienda per la quale lavora da tantissimi anni ormai. Ebbene si, secondo le ultime indiscrezioni, le cose potrebbero non essere proprio così certe. La conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe rimanere ancora in Mediaset ancora per un pò. Questo è quanto dichiarato da Davide Maggio, che in questi giorni ha tentato di fare un pò di chiarezza su questa vicenda che vede protagonista Barbara D’Urso e del suo futuro. Ma come stanno le cose?

Barbara D’Urso pronta a lasciare Mediaset?

Barbara D’Urso è pronta a lasciare Mediaset o continuerà a lavorare in azienda ancora per diverso tempo? A cercare di fare chiarezza su questa vicenda è stato Davide Maggio, dopo le indiscrezioni che sono apparse su TvBlog. La situazione sarebbe complessa. Secondo Davide Maggio, entrambi le parti ovvero la conduttrice e l’azienda avrebbero intenzione di portare avanti il contratto della conduttrice ancora per un pò. Di conseguenza la conduttrice dovrebbe continuare a lavorare in azienda ancora per un pò, anche se di certo non c’è ancora nulla.

L’indiscrezione lanciata da Davide Maggio

Barbara, al contrario di quanto si era detto nei mesi scorsi, non avrebbe intenzione di abbandonare l’azienda per la quale ha lavorato e continua a lavorare da 20 anni a questa parte. L’unica certezza al momento è che Barbara ha firmato un contratto con Mediaset che la vede impegnata in azienda fino al mese di dicembre 2023. Di conseguenza, fino alla fine di quest’anno Barbara continuerà a lavorare in Mediaset. Secondo Davide Maggio, ancora, la conduttrice avrebbe fatto richiesta di rinnovo del contratto 8 mesi prima che questo scadesse.

Barbara non avrebbe intenzione di lasciare Mediaset

Inoltre, l’esperto di gossip avrebbe anche fatto sapere che Barbara aveva annunciato che avrebbe continuato a lavorare in Mediaset, qualora le fosse stato concesso un prime time su Canale 5. Mediaset avrebbe però rifiutato la richiesta della conduttrice, tanto che quest’ultima avrebbe vagliato altre ipotesi. Insomma, tutte indiscrezioni che non hanno nulla di certo al momento.