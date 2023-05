Agorà, Monica Giandotti una furia contro l’inviata: “Non ti devi comportare così” e poi interrompe il collegamento

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, durante la puntata di Agorà, si è parlato dell’alluvione che sta piegando Faenza, in provincia di Ravenna e che sta facendo danni e morti.

Ma, durante il servizio dell’inviata Barbara Gebellini, la conduttrice Monica Giannotti non ha approvato, anzi ha criticato con parole molto dure il comportamento dell’inviata e poi ha addirittura interrotto il collegamento.

Vediamo cosa è accaduto.

L’invita svela di essersi comportata contravvenendo alle regole e la conduttrice la rimprovera

Ieri ad Agorà il clima è diventato molto teso quando Monica Giandotti prima ha ripreso duramente l’inviata e poi ha proprio interrotto il collegamento con lei.

Questo perchè Barbara Gebellini era a Faenza, in provincia di Ravenna dove la pioggia ha sommerso la città.

L’inviata ha svelato, molto soddisfatta, alla conduttrice: “Sono stata l’unica dell’albergo a scappare. Ho fatto proprio una cosa che Mario Tozzi mi sgriderebbe”.

E così va avanti nel racconto dicendo di essere uscita dal retro dell’albergo e di aver aperto la porta di un garage. La conduttrice la interrompe immediatamente e le dice: “Non si può fare, Barbara!“.

E l’inviata avvalora le parole della conduttrice dicendo: “Non si può fare, lo so. Però era un garage al piano terra, non era seminterrato“.

Poi ha iniziato a camminare per le varie strade piene di acqua e ha detto ancora: “E comunque sia, la bellezza di riuscire ad uscire è tanta, ti dico la verità“.

Ma a quel punto Monica Giandotti le ha ricordato che i sindaci si erano raccomandati di non uscire di casa e di salire ai piani alti e ha continuato a rimproverare l’inviata dicendole che non si doveva permettere di comportarsi così né tantomeno di raccontare come si era comportata in una trasmissione dove si fa servizio pubblico: “Noi facciamo servizio pubblico però noi siamo sul campo e diamo informazioni fuorvianti. La nostra giornalista è riuscita, diciamo, a raggiungere la strada ma l’appello dei sindaci… così che insomma non si sia ambigui su questa cosa… è di restare a casa! E salire ai piani alti. Quindi la nostra Gubellini ha sbagliato non solo a dire quello che ha detto ma diciamo anche ad esultare… la bellezza di uscire”.

L’inviata replica ai rimproveri della conduttrice

E così la conduttrice stava rimproverando l’inviata e questa continuando a camminare per le strade di Faeza ha rischiato più volte di cadere per le buche piene di acqua e ha detto: “Lo so, però lo stavamo documentando”. A quel punto la conduttrice, molto infastidita, ha interrotto il collegamento.