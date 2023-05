Laura Freddi, una frase di troppo e Sonia Bruganelli le risponde a tono, la Freddi non ci sta e volano stracci

0 SHARES Condividi Tweet

Laura Freddi e la frase di troppo su Paolo Bonolis che non passa inosservata. Sonia Bruganelli e la replica sui social.

Laura Freddi e Sonia Bruganelli tornano sotto i riflettori per un battibecco avvenuto nel pomeriggio di oggi sui social. Una frase di troppo della Freddi su Paolo Bonolis non è passata inosservata, soprattutto alla moglie che non ha perso tempo ed ha replicato. Ma che cosa è accaduto nel dettaglio? Cosa ha detto Laura e cosa ha replicato Sonia?

Laura Freddi e Sonia Bruganelli tornano sotto i riflettori

Laura Freddi, la nota showgirl conosciuta anche per essere stata la fidanzata del famoso conduttore Paolo Bonolis, nelle scorse ore ha pronunciato una frase di troppo sul suo ex. Non è tardata ad arrivare la reazione della moglie del conduttore, ovvero Sonia Bruganelli ed è stato subito battibecco tra le due sui social. Nello specifico Laura nel corso di un’intervista rilasciata in queste ore ha detto di non essere stata insieme a Paolo per ottenere visibilità, ma perchè realmente innamorata.

Laura rilascia un’intervista e le parole su Paolo Bonolis non passano inosservate

“Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”. Queste le parole dichiarate da Laura. A quel punto, Sonia Bruganelli che ha avuto modo di leggere queste dichiarazioni, non ha potuto non replicare e lo ha fatto sui social. “Beh certo, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima”, ha detto Sonia.

La replica della Bruganelli

Nel giro di pochi istanti è arrivata la contro-replica di Laura che sempre sui social ha scritto “Basta non se ne può più. Ma chi l’ha mai raggiunto il successo, magari!“. In passato si è passato di una certa antipatia tra le due, che però negli ultimi anni è stata in parte smentita sia da Sonia che da Laura. Dopo quanto accaduto nelle ultime ore, le cose però non sembrano essere proprio come entrambe hanno voluto far credere.