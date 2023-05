Luca Argentero e Cristina Marino organizzano una fiaba per festeggiare il compleanno della piccola Nina Speranza “Abbiamo creato una fiaba per lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero affitta un noto e famoso locale di Milano ed organizza una festa da favola per la figlia Nina Speranza.

Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il compleanno della loro piccola Nina Speranza, la primogenita nata circa tre anni fa. Nonostante i vari impegni di lavoro sia dell’attore che della moglie, i due hanno organizzato una bellissima festa. Nel dettaglio hanno affittato un locale bellissimo, realizzando una fiaba per la piccola. Presenti alla festa gli amici della bambina, della famiglia, i parenti ed ovviamente anche il fratellino, Noè Roberto che è nato lo scorso mese di febbraio.

Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il compleanno della piccola Nina Speranza

Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il compleanno della loro primogenita, ovvero la piccola Nina Speranza che ha compiuto tre anni. Nonostante i vari impegni di lavoro, mamma e papà si sono tanti impegnati per realizzare questa bellissima festa di compleanno. Così, i due hanno affittato un locale per il compleanno, realizzando una fiaba bellissima, presso gli spazi di “Penelope a casa”, che per chi non lo sapesse è un famoso ristorante milanese.

Il compleanno da favola della primogenita dell’attore

Quando Nina Speranza è arrivata nel ristorante, ad attenderla c’erano due donne vestite da fate, con una scenografia davvero da favola. Sul pavimento è stato realizzato un prato sintetico, con tutto attorno tanti cesti di margherite e pasticcini di colore rosa e azzurri. Tantissime decorazioni, farfalle, ed ovviamente non è mancata una torta a tre piani davvero fiabesca. Insomma, un compleanno indimenticabile per la piccola Nina Speranza che ha trascorso una giornata come una principessa. Nina Speranza è la primogenita della coppia, nata tre anni fa.

La storia d’amore tra Luca e Cristina

Luca e Cristina si sono sposati nel 2021, in piena pandemia, ma in realtà stanno insieme dal 2016. I due si sono sposati in gran segreto a Città della Pieve, in provincia di Perugia, una città alla quale l’attore e la modella sono molto legati. La coppia vive in questa cittadina cercando di preservare la loro riservatezza, nonostante non sia proprio facile per loro visto la grande popolarità dell’attore, soprattutto.