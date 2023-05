Mara Venier intervista Marcella Bella ma rimane infastidita per un commento che fa la cantante e la gela: “Non è come dici tu”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier ha intervistato nella giornata di oggi Marcella Bella. Improvvisamente gelo in studio, dopo la confessione della cantante.

Mara Venier nella giornata di oggi, domenica 21 maggio ha condotto una nuova puntata di Domenica in e come sempre ha avuto tanti ospiti in studio. Tra questi, la famosa cantante Marcella Bella che si è lasciata andare ad un’intervista molto interessante, nel corso della quale ha fatto delle confessioni inedite. La cantante, ad un certo punto ha anche raccontato un retroscena relativo ad una scenata di gelosia fatta al marito e ad una nota donna del mondo dello spettacolo italiano. Ma cosa ha raccontato nel dettaglio?

Mara Venier a Domenica in ospita Marcella Bella

Mara Venier ha condotto oggi, domenica 21 maggio, una nuova puntata di Domenica in e tra i tanti ospiti in studio ha avuto modi di intervistare Marcella Bella. La cantante, che nell’ultimo periodo sta trascorrendo tanto tempo in Spagna e nello specifico ad Ibiza, nello studio di Domenica in si è lasciata andare ad una intervista molto interessante, parlando della sua carriera, della sua vita privata, dei suoi figli e dell’amore che la lega al marito Mario Merello, da oltre 40 anni.

La cantante parla di una scenata di gelosia fatta al marito per colpa di una showgirl famosa

E’ stato proprio parlando del rapporto con il marito, che la cantante ha raccontato un retroscena.“Una volta in barca tu eri gelosissima di una che ci provava”, ha detto Mara. “Non diciamo il nome adesso, ma l’hai buttata fuori da casa e avevi ragione, l’avevi vista lunga”. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice che ha portato Marcella a parlare di questo fatto accaduto tanti anni fa. Pare che si trattasse di una donna molto famosa del mondo dello spettacolo di cui però non è stata svelata l’identità. Non è la prima volta che viene fuori questa storia, visto che la stessa Marcella aveva raccontato in passato di aver litigato con una showgirl italiana molto famosa, per via del marito. La cantante, già un pò di tempo fa nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin aveva raccontato di alcune scenate di gelosie fatte al marito nel corso degli anni, e nello specifico una che ha visto coinvolta anche Lory Del Santo.

Momento di gelo in studio

Nel corso dell’intervista nel salotto di Domenica in, Mara Venier e la sua ospite sono stati protagonisti di un momento di gelo e imbarazzo. Marcella ha visto una clip sulla sua esibizione a Sanremo, dove ha cantato il brano Uomo Bastardo ed a quel punto la cantante ha confessato che quella parola in realtà non voleva avere nulla di negativo. “Alle donne piacciono gli uomini che le fanno leggermente soffrire, un po’ str*ti”,questo quanto spiegato dalla cantante. Mara a quel punto è intervenuta, dicendole “Manco per niente, se è così li dobbiamo mollare subito, perchè ti rovinano la vita”. Ma Mara non si è limitata a questo, ma ha aggiunto “L’amore ti deve far star bene, non ti deve far soffrire, te lo dice una che ha sofferto“. Poi la stessa conduttrice ha cambiato argomento.