Verissimo, Filippo Bisciglia lascia Silvia Toffanin senza parole “Papà non ha più una gamba”, la Toffanin non sa come commentare e resta in silenzio

Filippo Bisciglia torna in tv ospite a Verissimo. Il conduttore di Temptation Island fa una confessione che riguarda il padre e lascia Silvia senza parole.

Il famoso conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia è tornato in tv dopo un pò di tempo ed ha rilasciato un’intervista molto interessante nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Ad ogni modo, nel corso della chiacchierata con la padrona di casa, il conduttore si è lasciato andare ad una confessione che riguarda il padre e che è stata del tutto inedita. Ma cosa ha raccontato nel dettaglio Filippo?

Filippo Bisciglia, il conduttore torna in tv ospite a Verissimo

Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island è tornato in tv a distanza di un pò di tempo e lo ha fatto rilasciando un’intervista molto interessante a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Oltre a parlare del suo lavoro e del ritorno in tv con una nuova edizione del programma estivo di Canale 5, Filippo ha raccontato qualcosa di inedito relativo alla sua vita privata. In lacrime, il conduttore ha raccontato che il padre purtroppo nell’ultimo periodo non è stato bene ed ha dovuto affrontare dei momenti piuttosto difficili. Al padre di Filippo è stata infatti amputata una gamba. La confessione del conduttore di certo ha lasciato senza parola Silvia che non si immaginava che il suo ospite potesse fare una rivelazione del genere.

La confessione di Filippo sul padre “A papà hanno tagliato una gamba”

“A papà hanno tagliato una gamba”, ha detto Bisciglia lasciando senza parole la conduttrice. “Oddio, non lo sapevo”, ha risposto la Toffanin con lo sguardo piuttosto stranito.“Lui è della vecchia generazione, dice sempre “si si sto bene e invece…”. Come la vive? Ehh, così… Mia mamma però è fortissima, una roccia. C’è anche nonna a casa di 99 anni con mamma e papà”. Queste ancora le parole di Filippo che ha voluto fare questa confessione davvero inedita, con le lacrime agli occhi.

Le parole di Bisciglia sulla sua storia d’amore con Pamela Camassa

Poi Bisciglia è tornato a parlare della sua vita privata e sentimentale, ed ovviamente del suo rapporto con Pamela Camassa, che attualmente è impegnata con l’Isola dei famosi, come naufraga. “Lei è bellissima, semplicissima”, ha detto il conduttore. Silvia ha poi chiesto se in questi anni ci sia mai stato un momento di crisi tra i due ed anche in questo caso Filippo è stato abbastanza schietto e sincero. “Crisi? In 15 anni succede di tutto, ma alla fine sono qui a parlare di lei. Quindi è andato tutto bene”, ha detto ancora Filippo.