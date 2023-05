Max Giusti senza freni su Selvaggia Lucarelli: “Dopo 7 anni d’amore con Selvaggia Lucarelli la storia è finita, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Max Giusti, bravissimo attore, in questi giorni si sta esibendo a teatro con “Il Marchese del Grillo”, e ha deciso di rilasciare un’intervista al Messaggero in occasione della quale ha parlato di sè stesso ma anche della sua lunga e importante storia d’amore con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Vediamo cosa ha detto a proposto dei motivi della fine del loro rapporto.

Selvaggia Lucarelli tempo fa rivelò perché era finita la sua storia con Max Giusti

Max Giusti e Selvaggia Lucarelli sono stati fidanzati a lungo, ben 7 anni e dunque il loro è stato un rapporto molto importante. Quando finì la loro storia, la Lucarelli disse così: “Max era pigro e disordinato. Per anni ho scritto io i suoi testi, solo oggi capisco che per stargli accanto ho sacrificato le mie ambizioni. La nostra storia è finita male. Lui ce l’aveva con me. Mi disse che non si sarebbe fidanzato mai più. Dopo quattro anni era innamorato di un’altra. Non gli ho detto che mi sarei sposata con Laerte Pappalardo. Forse per questo si è vendicato rinnegandomi”.

Max Giusti dà la sua versione sulla fine della storia

Max Giusti, nella lunga intervista al Messaggero, ha raccontato come sta andando la sua attività imprenditoriale: “Ogni tanto sbaglio a fare i conti, sono un pessimo imprenditore, però mi sta bene così: volevo dare il massimo a chi non se lo può permettere, visto che da me non si pagano iscrizione e quota fissa, ma solo le ore effettivamente giocate.” Poi ha detto che rimpianto ha: “Mi dispiace che a Roma quelli della mia generazione siano da sempre cani sciolti. E la colpa è solo di ignoranza e rivalità. Per questo ai giovani dico di parlarsi e fare rete. Pensi a cosa avremmo potuto fare io, Brignano, Giuliani, De Carlo”.

E poi di Selvaggia Lucarelli ha detto: “È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto.” Giusti ha così rivelato che si sono lasciati perché non erano più sulla stessa lunghezza d’onda ma comunque in buoni rapporti anche se non si frequentano più contraddicendo, però, la versione della Lucarelli.