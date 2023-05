Domenica In, Marcella Bella alla Venier: “Facevi la simpatica con mio marito”, la Venier stizzita: “Mai con un uomo sposato”, momenti di grande tensione in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in inda un’altra puntata di Domenica In e la Venier ha dedicato un’ampia pagina alla alluvione che sta flagellando l’Emilia Romagna. Si è molto commossa parlando di questa tragedia e l’ha fatto attorno al tavolo preannunciando che quando lei usa il tavolo, c’è qualche situazione grave che l’Italia deve affrontare.

Poi è stato il momento anche di affrontare temi più leggeri e così, tra i vari ospiti in studio, c’è stata anche Marcella Bella con la quale c’è stato un momento di tensione. Vediamo cosa è successo.

Marcella Bella a Mara Venier: “Facevi la simpatica con mio marito”

Durante la chiacchierata tra Marcella Bella e Mara Venier, c’è stato un momento di tensione quando, parlando del passato e della gelosia di Marcella verso il marito, sposato 44 anni fa, Mario Merello ha detto alla Venier: “Di te non ero gelosa, anche se eri simpatica con marito”.

La replica infastidita di Mara Venier

Mara Venier non ha affatto apprezzato quella battuta di Marcella e, abbastanza infastidita, le ha risposto: “No, io con mariti e fidanzati mai. Ho avuto uomini sempre liberi” ma Marcella Bella non ha mollato la presa e le ha ricordato: “Però ti era simpatico…” e la Venier non ha affatto negato: “Beh sì, era un uomo affascinante. Ricordo la tua gelosia, un giorno in barca eri gelosa di una donna e l’hai buttata fuori di casa. Avevi ragione, c’avevi visto lungo. Ma meglio non dire il nome, non lo diciamo”.

Poi Marcella Bella ha raccontato la sua nuova vita a Ibiza: “Faccio la nonna, non mi riconosce nessuno”. E poi ha anche aggiunto: “È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d’ india”.

Invece, del suo matrimonio che dura da ben 44 anni, ha detto: “L’amore si trasforma per tutta la vita, anche la passione. Col tempo subentrano cose anche più importanti, come il rispetto reciproco e la stima. Lui ancora oggi dice che rifarebbe tutto, che mi risposerebbe”. Poi la cantante ha specificato che il marito di lei non è mai stato geloso: “Non è mai stato geloso del mio lavoro, ma di qualcuno che ha provato a corteggiarmi”.