Che tempo che fa, Luciana Littizzetto gela Fabio Fazio: “Ma Filippa Lagerback la portiamo con noi sul Nove?”, come le risponde Fazio

Ieri, domenica 21 maggio, è andata in onda la penultima puntata di Che tempo che fa prima che Fabio Fazio lasci la Rai. Intorno a questo passaggio di rete, in tanti si sono espressi, chi con ironia come Fiorello chi dicendo la sua con toni molto accessi come Luca Bizzarri. E ieri è stata la volta di Luciana Littizzetto a mettere in imbarazzo Fabio Fazio rivolgendogli una domanda ben precisa: “Ma Filippa Lagerback la portiamo con noi sul Nove?”. Vediamo Fazio cosa le ha risposto.

Luciana Littizzetto a Fabio Fazio: “Ma Filippa Lagerback la portiamo con noi sul Nove?”

Ieri, durante la puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha fatto a Fabio Fazio l’elenco delle cose da lasciare in Rai e quelle da portare e così gli ha detto: “Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa la portiamo?” .

La risposta di Fabio Fazio

Se a tutte le domande scherzose Fabio Fazio si è limitato a sorridere, quando la Littizzetto gli ha chiesto le sorti di Filippa Lagerback, il conduttore ha risposto così in tono serio: “Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro! Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne”. Ma la Littizzetto non si è fatta fermare da questa risposta e ha detto: “È il momento, manca una puntata. Quel cretino lì che ride, ce lo prendiamo? Non lo lasciamo alla Rai”. E Fazio: “Non dire cose sconvenienti. Stiamo facendo la nostra trasmissione per la Rai e finiamo la nostra meravigliosa avventura”. In tutto questo la Lagerback non ha mai preso la parola.

Poi la Littizzetto ha detto: “Ho scoperto una cosa pazzesca questa settimana, ho scoperto che in bielorusso, in rumeno e in moldavo, che sono le tre etnie presenti in casa mia, come direbbe il Ministro Lollobrigida, Rai significa Paradiso. Quarant’anni tu e io più di venti in Paradiso e non siamo ancora santi. Come è possibile? Poi tu devi avere toccato qualche mela”. E Fazio, per smorzare subito i contenuti della Littizzetto, le ha risposto: “Come ho detto l’altra volta per me è il paradiso. Ho solo ricordi bellissimi“.