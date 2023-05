Luca Argentero e Cristina Marino, botta e risposta sui social, il fan restano senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e Cristina Marino, marito e moglie formano una coppia innamoratissima e affiatatissima che ha formato una bella famiglia con la primogenita Nina Speranza e il piccolo Noè Roberto. I due non si smentiscono mai e appaiono in ogni occasione sempre più innamorati e felici. Entrambi, sui social sono molto attivi e spesso si prendono in giro e si sponsorizzano usando il mondo del web e l’ultimo scambio di battute via social ha davvero divertito tutti. Vediamo di che si tratta e di cosa stiamo parlando.

Luca Argentero e Cristina Marino, scambio di battute al pepe

Luca Argentero sta per ricominciare a girare la terza stagione di Doc. Nelle tue mani e lo ha fatto sapere ai suoi fan con il seguente post: «Si riparte» a corredo di una sua foto vestito con il camice per interpretare il dott. Andrea Fanti. Sotto questo post, tantissimi sono stati i commenti e, tra questi è comparso anche quello della moglie che ha commentato con una domanda: «Fa anche visite a domicilio?» e lui, di rimando: «Dove le fa male signorina?».

Luca Argentero e Cristina Marino, il loro amore e la loro bellissima famiglia

Qualche giorno fa, Luca Argentero ha compiuto gli anni e la moglie ha scritto così: «Sei bello amore mio».

Lei, qualche tempo fa, ha raccontato: ««Io e mio marito ci siamo presi alcuni giorni di riposo da Instagram per goderci appieno Noè Roberto: sono stati dei momenti bellissimi di grande felicità».

Luca Argentero ha pubblicato un libro: “Disdici tutti i miei impegni” e del suo romanzo ha detto: “Mi sono divertito a disegnare un personaggio completamente diverso da me. Anche perché non mi dispiacerebbe farne una serie televisiva e magari firmare la regia”.

La Mondadori, la casa editrice che lo ha pubblicato, ha scritto: “Il personaggio di Fabio Resti è lontano anni luce da Luca Argentero, dai suoi gusti e dal suo vissuto privato”.

Della sua esperienza al Grande fratello, l’attore ha detto così:”Sono passati tanti anni, lo feci per soldi … Calcolai che se avessi vinto la cifra in palio avrei potuto riposarmi un poco e decidere che cosa fare del mio futuro, visto che mi ero appena laureato. Anche adesso faccio calcoli. Ho scritto il libro perché mi piacerebbe lavorare intensamente ancora per qualche anno, guadagnare abbastanza per vivere bene e far vivere bene la mia famiglia e poi vorrei andare in pensione a 55 anni. Viaggiare con mia moglie, riposarmi, leggere e scrivere libri e sceneggiature. Ogni tanto, poi, fare un film che mi piace, ma solo per il gusto di farlo. Non ha senso andare in pensione tardi”.