Verissimo, Sonia Bruganelli, sulla separazione da Bonolis lascia tutti a bocca aperta: “Ma come faccio a lasciarlo”

Come era stato annunciato, ieri domenica 23 aprile, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

La Bruganelli, come era prevedibile, ha parlato, dopo la domanda postale dalla conduttrice, delle voci che si sono rincorse negli ultimi giorni che la volevano ad un passo dalla separazione dal marito Paolo Bonolis e che, stando sempre allo stesso gossip, tale separazione sarebbe stata annunciata proprio nel salotto dalla Toffanin. Vediamo cosa ha detto a questo proposito la Bruganelli che da poco ha anche terminato, per il secondo anno consecutivo l’impegno a Grande fratello vip nel ruolo di opinionista.

Sonia Bruganelli ospite da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo

Sonia Bruganelli, come era stato annunciato, ieri è andata ospite da Silvia Toffanin per parlare della sua vita.

La moglie di Paolo Bonolis ha parlato della sua primogenita Silvia che è nata con gravi problemi di salute e ha detto così: «Non mi volevo affezionare perchè avevo paura». E, ancora: «La maternità è iniziata in modo non facile e questo ha cambiato tutti gli equilibri e la mia corazza è caduta. Ho sempre voluto dare agli altri una versione diversa».

Poi ha detto che con il tempo si è perdonata: «Perchè i miei figli stanno crescendo e stanno cominciando ad amare anche le mie imperfezioni». Poi di Silvia ha svelato: «In questo momento è negli studi di Maria de Filippi. E’ felice e serena fa tutto quello che può fare nei limiti della sua indipendenza. Ho la fortuna di avere la super tata Denise. Vive la sua vita e la difende ed è in grado di dirci esattamente quello che vuole per lei e per le persone attorno a lei».

Sonia Bruganelli parla della notizia della separazione da Paolo Bonolis

Poi, a proposito della notizia che è girata fino a pochi giorni fa circa la separazione da Paolo Bonolis ha detto: «Tu ci conosci Silvia, secondo te noi saremo mai venuti qua per dire “Ci separiamo”».

Poi ha anche raccontato: «La prima reazione è stata di stupore perché non venendo da noi ci sono rimasta basita, poi io e Paolo stiamo insieme da 26 anni quindi siamo una coppia forte da un punto di vista di anime, quindi la prima cosa è stata quella di dimostrare che non ne sapevamo niente. Ora è importante sottolineare di come qualsiasi scelta di chi è sotto i riflettori non possa prescindere dalla volontà di comunicazione. Se è un’ipotesi bisogna fare attenzione perché ci sono dei figli».

E, andando avanti, ha aggiunto: «Stiamo insieme ci vogliamo bene non abbiamo bisogno di comunicare nulla. Il gossip forse è nato perché sono due anni che dico che vado a vivere da sola e ancora casa manco è pronta o forse perchè era finito da poco il Gf Vip. Sono andata a Trieste per tranquillizzare mio figlio Davide che invece era sereno e tranquillo». Poi ad un certo punto, inaspettatamente è arrivato in studio dalla Toffanin, Paolo Bonolis e la Bruganelli ha commentato così la sorpresa: «Poi dici che uno lo lascia».