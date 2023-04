Il cantante mascherato, Milly Carlucci saluta in un modo che spiazza tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci, sul finire della finale de Il cantante mascherato nella serata di ieri si lascia andare ad un annuncio inatteso che ha lasciato tutti senza parole.

Nella serata di ieri è andata in scena l’ultima puntata de Il Cantante mascherato, la trasmissione condotta da Milly Carlucci. E’ stata sicuramente una serata ricca di colpi di scena, di sorprese e di grande divertimento. Ad un certo punto, la conduttrice si è lasciata andare ad un annuncio inaspettato che ha lasciato tutti senza parole. Ma cosa ha riferito?

Milly Carlucci in onda con la finale de Il cantante mascherato

Milly Carlucci nella serata di ieri, sabato 22 aprile 2023 ha condotto la finale de Il cantante mascherato. La quarta edizione de Il cantante mascherato ha visto trionfare la maschera del Cavaliere veneziano, dietro la quale si nascondeva Samuel Peron. Tutte le maschere sono state smascherate e finalmente si è scoperto che dietro il Ciuchino c’era Nino Frassica e dietro al Riccio invece Massimo Lopez. Al terzo posto anche il Criceto dietro alla quale c’era Nathalie Guetta.

L’annuncio a sorpresa di Milly Carlucci

Ad ogni modo, ad un certo punto la conduttrice ha fatto un annuncio che non è passato inosservato. E’ stato dopo i ringraziamenti finali che Milly Carlucci rivolgendosi ai telespettatori ha detto “Alla prossima”. La padrona di casa ha così dato appuntamento ai telespettatori alla prossima edizione del programma, dopo i tanti rumors diffusi in queste settimane. Si era detto, infatti, che questa potesse essere l’ultima edizione de Il cantante mascherato, visto che quest’anno la trasmissione di Rai 1 non ha avuto il successo sperato. Ogni puntata ha vinto la concorrenza, ovvero Amici di Maria De Filippi che va in onda il sabato sera su Canale 5. Dopo le parole di Milly, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che il Cantante mascherato tornerà anche il prossimo anno, salvo qualche colpo di scena.

I dati auditel

Per quanto riguarda gli ascolti, la puntata è stata seguita da oltre 2 milioni di telespettatori, questo quanto si legge sui social oggi, all’indomani della finale. Nello specifico, secondo i dati auditel a seguire la finale sono stati oltre 2 milioni 838 mila spettatori con un 15,9% di share nella presentazione e 2 milioni 223 mila spettatori in tutto il blocco successivo con uno share del 20.38%.