Citofonare Rai 2, Paola Perego: “Siete pazzi”, la reazione della Ventura

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura e Paola Perego conducono una nuova ed esilarante puntata di Citofonare Rai 2. La prima entra in studio con la maschera della Stella de Il cantante mascherato, inattesa la risposta della Perego.

Simona Ventura e Paola Perego sono ur due conduttrici di Citofonare Rai 2, la trasmissione che va in onda la domenica mattina. Ebbene, l’ultima puntata quella andata in onda oggi domenica 23 aprile 2023 è stata parecchio movimentata. La Ventura ha aperto la puntata parlando della sua esperienza a Il cantante mascherato e Paola Perego, come sempre affiancata da Valeria Graci ha ammesso che non si aspettava proprio che Stella potesse essere la sua collega. Ma cosa è accaduto nel corso della puntata?

Simona Ventura e Paola Perego conducono una nuova ed esilarante puntata di Citofonare Rai 2

Simona Ventura e Paola Perego come sempre hanno condotto una nuova puntata di Citofonare Rai 2, andata in onda nella mattinata di oggi domenica 23 aprile 2023. La prima, ovvero la Ventura non ha potuto non parlare della sua esperienza fatta a Il cantante mascherato, visto che per diverse settimane si è nascosta dietro la maschera Stella. La Perego, ha confessato di non aver proprio sospettato che la collega potesse essere dietro quella maschera.

Simona entra in studio con la maschera da Stella, la Perego la prova e sbotta

“C’eri anche tu in gara? Eri il pulcino?”, ha chiesto scherzando Paola a Valeria che non ha potuto non rispondere ironicamente, canticchiando la canzone Il pulcino Pio. Simona è poi entrata in studio, indossando il vestito da Stella e Paola ha poi provato la maschera. Subito dopo la conduttrice si è tolta la maschera dal viso e l’ha passata alla sua collega che l’ha subito provata, dicendo “No ragazzi, ma qui sotto non si respira”. A quel punto la replica della Ventura è stata “Però stai benissimo”, ma Paola ha replicato dicendo “Eh ma non si respira proprio, voi siete pazzi”, restituendo la maschera alla collega.

Le parole della conduttrice

“Per due settimane ho chiamato Simona proponendole di andare a cena insieme e ha sempre rifiutato”, ha detto la Perego aggiungendo poi “Ieri sera ti ho seguita seduta al divano e mangiando pop-corn”. La Perego ha intervistato la collega proprio come se fosse un ospite come gli altri. Simona ha sottolineato che non ha potuto rivelare nulla a nessuno per diverse settimane. Il contratto per ogni concorrente de Il cantante mascherato, prevede il pagamento di una penale molto alta, nel caso in cui venga svelata l’identità.