Maddalena Corvaglia al veleno contro Elisabetta Canalis: “Non posso perdonarla, è troppo grave ciò che ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Maddalena Corvaglia torna a parlare dell’amicizia con Elisabetta Canalis e svela importanti aneddoti anche sulla relazione con Morgan.

Maddalena Corvaglia, l’ex velina e showgirl italiana torna a parlare di diversi argomenti, tra cui l’amicizia finita con Elisabetta Canalis. Le due sono state amiche per tantissimi anni, poi le cose sono cambiate anche se non sono mai state rivelati i motivi che hanno portato le due ad allontanarsi. L’ex velina si è raccontata nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il corriere della sera. Ma cosa ha rivelato? Ecco le sue parole.

Maddalena Corvaglia si racconta a 360°

Maddalena Corvaglia, l’ex velina in questi giorni si è concessa un’intervista molto interessante a Il corriere della sera, in cui si è raccontata. Ha parlato così degli esordi, dell’inizio della sua carriera a Striscia la notizia, dell’amicizia con Elisabetta Canalis e degli amori passati. Ad introdurla nel mondo dello spettacolo, sono stati tanti anni fa dei suoi amici, che iniziarono ad inviare per lei delle foto ai casting. Lei però aveva dei programmi diversi, ovvero diventare un magistrato o un’avvocatessa, proprio come suo padre.

Gli esordi e la sua carriera a Striscia la notizia

“Le altre facevano stretching, provavano le pose, io invece raccontai candida che ero lì per rilassarmi dopo l’arrabbiatura all’esame, parlando a raffica con il mio bell’accento pugliese. Ripresi il treno per giù, ma arrivata a Brindisi mi richiamarono: “Torna, sei tra le prime dodici”. Passai per casa, presi una felpa e rimontai sul diretto per Milano. Un’ammazzata. Per lo stress mi spuntò un herpes gigante sul labbro. Non so bene per quali meriti mi presero, forse perché la gente è cresciuta con noi, però ne sono orgogliosa. Quelle di oggi ballano molto meglio, io e Eli eravamo imbranate, pasticcione. Forse abbiamo fatto colpo perché siamo arrivate dopo la stagione delle ragazzine acerbe di Non è la Rai. Una pugliese e una sarda, con le labbrone, le tettone… Eh, a 19 anni avevo qualche chiletto in più, ho rivisto i reggiseni che portavo allora, quarta misura, adesso in una coppa sola ce le metto tutte e due“. Per tre anni ha lavorato a Striscia, diventando tanto amica di Elisabetta Canalis.

L’amicizia con Elisabetta Canalis, le parole di Maddalena

Tornando a parlare dell’amicizia con Elisabetta Canalis, non sono mai stati svelati i motivi che hanno portato alla rottura, ma pare che sia accaduto qualcosa di grave. “È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protette e sostenute. Cos’è successo tra di noi? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una str…a, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti”. Qualcosa di grave è accaduto e adesso il perdono sembra essere molto lontano.

Il racconto della frequentazione con Morgan

Nel corso dell’intervista, ancora, Maddalena ha parlato della frequentazione con Morgan, parlando di alcuni tira e molla.“Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati sul serio. Stavamo insieme, poi spariva, io mi arrabbiavo e lo mandavo al diavolo, lui tornava e si ricominciava. Un giorno la vicina di casa mi avvisò: “Maddy, c’è Morgan che dorme sullo zerbino del tuo pianerottolo”. Una volta a Pasqua si presentò a casa di mia madre in Puglia, lo invitammo a pranzo. Marco è un bravo ragazzo, mi dispiace quando lo attaccano. Tremendo? Figuriamoci, è dolcissimo, ci puoi parlare di tutto senza mai annoiarti, di lui ho un bel ricordo anche se adesso ci sentiamo poco”.