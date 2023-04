Claudia Gerini diretta su Carlo Verdone “Cosa voleva da me”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudia Gerini, la rivelazione su Carlo Verdone nel libro autobiografico. L’attore e l’attrice hanno avuto un flirt che non è mai decollato.

Claudia Gerini, una delle attrici più amate di tutti i tempi ed una delle più belle del nostro paese, è tornata a parlare della storia d’amore con Carlo Verdone, che risale agli anni ’90. L’attrice nel suo libro autobiografico è tornata così a parlare di questo argomento, facendo delle rivelazioni piuttosto importanti. Ma cosa ha rivelato?

Claudia Gerini presenta il libro autobiografico Se chiudo gli occhi”

La nota attrice Claudia Gerini, una delle attrici più amate di tutti i tempi nel suo libro autobiografico è tornata a parlare della sua storia d’amore con Carlo Verdone, negli anni ’90. Stando a quanto riferito dalla stessa Claudia, pare che Verdone volesse qualcosa di più dalla Gerini. Di questo ne ha parlato nel libro autobiografico intitolato “Se chiudo gli occhi“, edito da Piemme che ripercorre la sua vita privata e quella professionale, svelando anche diversi aspetti sui diversi flirt che l’attrice ha avuto in questi anni, tra i quali quello con Verdone.

Flirt e rivelazioni sulla sua vita privata nel libro

Il libro uscirà il prossimo 2 maggio, però intanto sta facendo parecchio parlare di se, soprattutto per alcune rivelazioni scottanti fatte dalla stessa Claudia. La Gerini e Carlo Verdone sono stati colleghi, avendo preso parte a diversi film, ma il loro rapporto non è stato solo professionale. La stessa attrice ha confessato il flirt, nel 1996, una relazione che però non è passata al passaggio successivo, nonostante Verdone avrebbe voluto.

Le parole sul flirt con Carlo Verdone, esplode il gossip

“Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt, non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa ma ora siamo grandi amici”. Questo quanto si legge nel libro autobiografico della Gerini. Insomma, una storia di cui in pochi pare ne fossero a conoscenza e venuta alla luce a distanza di 30 anni. La confessione ha fatto il giro del web ed è già diventata virale.