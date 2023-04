Ilary Blasi, la figlia Isabel gioca con Bastian, il video girato da Ilary svela un particolare

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi fa infuriare Francesco Totti. Un video finisce sui social, dove la piccola Isabel ed un’amica giocano con Bastian Muller.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre più innamorati e l’imprenditore tedesco fa sempre più parte della vita familiare della conduttrice. Quest’ultima coinvolge il suo compagno ormai in tutto e per questo non è difficile vedere Bastian anche in compagnia dei figli di Ilary, soprattutto la più piccola.

Ilary Blasi registra un video che finisce sotto i riflettori e al centro del gossip

Proprio pochi giorni fa, la stessa Ilary ha pubblicato sui profili social un video piuttosto personale, in cui Bastian è apparso insieme alla piccola Isabel, figlia della Blasi e di Francesco Totti. In molti si chiedono quale sia stata la reazione di Francesco, dopo aver visto le immagini della figlia insieme al nuovo compagno della madre. Secondo alcune indiscrezioni, Totti era già andato su tutte le furie quando aveva saputo che Bastian fosse andato a stare qualche giorno nella villa all’Eur.

Bastian Muller gioca con Isabel, la figlia di Ilary e Francesco

Tornando al video in questione, quello pubblicato da Ilary, si vede Isabel ed una sua amica intente a giocare con il gioco Attenti al pirata. Improvvisamente si sente l’amica della piccola, chiamare Bastian, proprio per nome. Ilary non inquadra il viso dell’imprenditore, ma soltanto le mani, mentre lui risponde alla piccola, ma in inglese. Ma non finisce qui, visto che nel video in sottofondo si sente poi la stessa Blasi che non appare nel video. Questo, stando a quanto si è potuto capire dai pochi dettagli che si vedono, è stato girato proprio nella casa della conduttrice, la villa all’Eur che al momento è stato assegnato alla conduttrice dal giudice.

Francesco Totti come avrà reagito?

Francesco Totti potrebbe essere arrabbiato anche per questo, ovvero per il fatto che il giudice abbia affidato questa villa all’ex moglie, villa dove fino a un anno fa viveva insieme a lei e alla sua famiglia. Ilary Blasi intanto, continua la sua storia d’amore con Bastian Muller, il suo compagno e finalmente è riuscita a cambiare vita e soprattutto voltare pagina. La conduttrice, che ha anche iniziato la sua nuova avventura all’Isola dei famosi, ha ritrovato la felicità e la serenità al fianco del suo compagno.