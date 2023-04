Verissimo, l’intervista a Milena Miconi a lascia tutti senza parole, cosa è accaduto che ha spiazzato i telespettatori

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 22 aprile, ospite da Silvia Toffanin nella puntata del sabato di Verissimo è andata Milena Miconi ma i telespettatori sono rimasti spiazzati dall’intervista e dai suoi contenuti. Vediamo cosa è accaduto.

Milena Miconi va ospite a Verissimo da Silvia Toffanin

Ieri nella puntata di Verissimo è andata ospite, tra gli altri, Milena Miconi che si è molto raccontata.

La donna, che è arrivata in finale al Grande fratello vip, e che è stata l’unica gieffina a essere invitata nel salotto dalla Toffanin, non ha mai fatto alcun cenno appunto, al Grande Fratello e questo ha lasciato tutti i telespettatori interdetti.

La Miconi ha raccontato la sua vita: “Tornare a casa dopo il GF è stato bellissimo, rientrare a casa dalla mia famiglia è stato meraviglioso. Avevo voglia di farmi conoscere, volevo provare un’esperienza nuova”.

E poi ha continuato: “Ho lasciato casa a 21 anni e mi sono sposata. Conobbi quest’uomo, ci innamorammo e mi sentivo Cenerentola. Il matrimonio finì perché eravamo giovani, crescevamo in maniera diversa. Mi sentii sola, ero giovane e avevo bisogno di una persona che mi stesse accanto, che vivesse con me le emozioni dei 20 anni”.

E poi ha continuato il suo racconto: “Quando lasciai casa, si crearono delle incomprensioni con mio fratello Marco. Lo lasciai con mamma e papà, non credevo che per lui fosse importante la mia presenza. Lui non mi cercava, ci siamo allontanati. Mi ha fatto tanto piacere ricevere questo suo video messaggio”.

E poi ha anche detto: “Ho anche affrontato periodi più complicati. Avevamo fatto degli investimenti con mio marito. Con la nascita di Agnese cambiò tutto, improvvisamente scelsero un’altra attrice per una serie nella quale dovevo recitare. Capitò anche con altri lavori, non ho mai capito il perché. Mi sentivo in colpa, è stato difficile per me. Come se ci fosse stata una chiusura nei miei confronti ed ho sofferto molto”.

La Miconi ha svelato tanti aspetti della sua vita, infatti, ha anche detto: “Sono una che si è sempre impegnata, questa cosa l’ho sofferta tanto. Poi però mi chiamarono per un ruolo a teatro e trovai la forza per ricominciare. Dovevo far vedere che io c’ero, che volevo lavorare. Così ripresi e da anni vado in giro per l’Italia con tante commedie”.

Milena Miconi non fa alcun accenno alla sua partecipazione al Grande fratello vip

A tutti è sembrato molto strano che la Miconi non abbia fatto alcuna accenno al Grande fratello vip né che la Toffanin abbia fatto domande in merito ma questo è in linea con ciò che ha deciso Piersilvio Berlusconi al quale questa edizione della trasmissione, pare, non sia piaciuta affatto perchè troppo maleducata e litigiosa.