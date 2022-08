Barbara D’Urso, Claudia Gerini fa delle affermazioni su di lei ma la conduttrice non commenta

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso è stata nominata diverse volte da una nota attrice ovvero Claudia Gerini. Ma cosa ha svelato quest’ultima?

Barbara D’Urso è una nota conduttrice italiana, una tra le più amate di sempre ed anche una delle più criticate. Pare che in questi giorni la conduttrice si stia godendo qualche giorno di meritato relax, dopo aver lavorato intensamente una intera stagione. A settembre è pronta a tornare con il suo programma Pomeriggio 5 e sembra anche che sia pronta a tornare al teatro. Ad ogni modo, di lei sembra che ne abbia parlato una attrice italiana di grande successo, ovvero Claudia Gerini. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima?

Claudia Gerini parla della D’Urso

L’attrice Claudia Gerini in questi giorni sembra abbia parlato di Barbara D’Urso nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Leggo. A quel punto pare che abbia svelato dei retroscena ed abbia parlato dei suoi progetti cinematografici che la vedranno impegnata nei prossimi mesi. Pare che Claudia abbia confessato di essersi ispirata tanto alla conduttrice di Pomeriggio 5.

Le parole di Claudia sulla nota conduttrice

“Ne “I migliori giorni” interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa”. Queste le parole della nota attrice, la quale sembra abbia sottolineato di essersi ispirata proprio a Barbara D’Urso sul set in alcuni casi. Pare che la Gerini abbia aggiunto come abbia interpretato la conduttrice ed a quel punto l’avrebbe anche elogiata. “Per le cui pose aggressive mi sono ispirata a lei”. Pare che le parole dell’attrice abbiano in qualche modo sorpreso tutti quanti. Non sappiamo quale sia stata invece la reazione della D’Urso che sicuramente sarà venuta a conoscenza di questa intervista della Gerini.

Il messaggio dell’attrice dopo il gesto fatto sui social

La nota attrice poi sembra che in questi ultimi giorni abbia anche pubblicato un post inneggiando al body positivity.“Mi fa piacere contribuire con il mio messaggio. Ho scritto pasta lover, intendevo dire che l’addominale non c’è ma chi se ne importa”. Queste le parole della nota attrice, dopo il gesto fatto sui social, sottolineando di non aver mostrato la cicatrice del parto ma dell’appendicite.