Alfonso Signorini diretto su Simona Ventura: “Cosa sono rispetto a lei”

Alfonso Signorini è il conduttore del Grande fratello vip e sembra che nel corso di un’intervista abbia svelato alcuni aneddoti sul Gf vip dicendo “Sono l’erede della Ventura”.

Si parla del Grande fratello vip, il reality di Canale 5 che dovrebbe iniziare a breve, ovvero il prossimo mese di settembre. Ebbene, sembra proprio che in questi giorni a parlare sia stato Alfonso Signorini, il quale è stato intervistato da Simona Ventura. Nel corso di questa chiacchierata, il conduttore sembra aver svelato anche alcuni retroscena riguardo il Grande fratello vip. Ma cosa ha svelato?

Simona Ventura intervista Alfonso Signorini

Simona Ventura in questi giorni ha intervistato Alfonso Signorini e pare che abbia rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti. Simona pare che abbia incoronato Alfonso “queen dei reality”. Poi il conduttore avrebbe svelato alcuni retroscena sul reality di Canale 5. “Dici che sono la queen dei reality? Praticamente sono il tuo erede Ventura. Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile. Io sono anche molto incosciente e non mi sono reso conto dei rischi a cui sono andato incontro”. Queste le parole dichiarate dal noto conduttore parlando con Simona Ventura.

Il conduttore svela alcuni aneddoti relativi al Gf vip

“Certamente non era facile. Ho affrontato tutto con coraggio e non era facile perché il Grande Fratello Vip lo volevo stravolgere e l’ho fatto. Non era facile perché il pubblico da 20 anni era abituato a seguire un programma completamente diverso. Poi non era facile vedere per la prima volta in un reality un conduttore uomo. Non c’era nemmeno la cosa della bella donna, del look, la sorpresa degli ingressi con questi abiti glamour”. Alfonso poi ha parlato della scorsa edizione del reality, spiegando come fare ben 70 puntate per lui sia stato un vero e proprio record ma pare che non si sia stancato.

Le parole del Direttore di Chi

“Fare 70 puntate non mi ha stancato. Ho questa energia e ho dei trucchi. Non sono riti satanici, ma tipo che nel giorno diretta non parlo del programma e non voglio sapere nulla. Io sono in camerino, faccio le mie cose, ceno e bevo un bel bicchiere di vino rosso. Ho queste cose che mi permettono di stare bene e di non stancarmi così facilmente”. Poi Alfonso sembra abbia confessato di non vedere la diretta del reality ma di venire aggiornato direttamente dalla produzione su ciò che avviene. “Se anche io ricevo le chiamate degli autori che mi aggiornano su ciò che è successo anche di notte? No, io no, noi abbiamo un report che arriva sulle mail. Così io leggo il riassunto di ciò che è successo. Non guardo la diretta, ho tanto altro da fare. Non ho mai messo da parte Chi ad esempio. Pensa che per Chi mi è capitato di rifare uno strillo di copertina alle 9:30 che dopo 10 minuti andavo in diretta con il Grande Fratello Vip”.