Francesco Totti e Ilary Blasi, Alfonso Signorini decide di parlare

La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi è sulla bocca di tutti e sembra che in molti abbiano espresso il proprio commento. Adesso a parlare è stato Alfonso Signorini.

Francesco Totti e Ilary Blasi, non si fa altro che parlare di loro e della separazione il cui annuncio è arrivato a sorpresa nelle scorse settimane. I due ormai son distanti l’uno dall’altro da diverso tempo eppure sono sempre al centro del gossip. In queste settimane ne sono arrivate di indiscrezioni e voci relativi a possibili tradimenti, ma la verità è che sulle motivazioni che hanno portato i due alla separazione, vige ancora il massimo riserbo. In molti sembra che abbiano parlato e commentato la separazione tra i due a cominciare da Simona Ventura a finire a tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Adesso è toccato ad Alfonso Signorini che conosce molto bene Ilary e di conseguenza anche Francesco Totti. Ma cosa ha dichiarato il conduttore?

Francesco Totti e Ilary Blasi, adesso parla Alfonso Signorini

Alfonso Signorini nei giorni scorsi pare che abbia parlato di Ilary Blasi e di Francesco Totti. Il direttore del giornale Chi pare che conosca molto bene la conduttrice visto che hanno avuto modo di lavorare insieme anche al Grande fratello vip.“Se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa. E tu pensa che linfa c’hanno dato Francesco Totti e Ilary Blasi in questa estate. Quella è una coppia meravigliosa. Menomale che ci sono, sono come il Bue Apis per noi quindi menomale che li abbiamo. Quindi no, il gossip non si esaurisce“. Queste le parole di Alfonso il quale sembra aver parlato anche di altro e di altre situazioni, a parte quella di Totti e Ilary.

Le parole di Alfonso

“Se i social rovina il gossip dei giornali? No, oddio magari rovinano nel senso che bruciano le notizie e le cose che erano l’ossatura dei magazine popolari. Pero i social non hanno una cosa che abbiamo noi, prima di tutto la credibilità. Perché comunque certi social, perché poi ci sono le pagine serie, alcune però delle fake news fanno la loro bandiera, per avere click e like alle loro notizie.

Il Direttore del settimanale Chi parla dei settimanali di gossip e dei social

Però i settimanali permettono di approfondire le notizie e questo il pubblico lo vuole sempre trovare. Noi diamo l’approfondimento, anche se molta gente è abituata a leggere tutto subito. Per fortuna c’è una fetta di lettori che vogliono approfondire. Questo in un’epoca dove tutto scorre e molte cose nemmeno sono vere. Io sono tra i lettori che vogliono approfondire e conoscere meglio”. Queste ancora le parole di Alfonso parlando del gossip di oggi e di come sia stato possibile che in questi anni il mondo dei social non abbia compromesso in alcun modo i settimanali di gossip.