Sangiovanni scrive un post per Belen che lascia tutti senza parole

Sangiovanni fa una speciale dedica a Belen Rodriguez. Quest’ultima apprezza e condivide questo “regalo” tra le sue Instagram Stories.

Sangiovanni lo conosciamo tutti per essere un giovanissimo cantante, il quale dopo la sua partecipazione ad Amici ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Ebbene, l’ex concorrente di Amici 20 pare che in queste ultime ore abbia fatto una dedica bellissima ma non alla sua fidanzata, quanto alla nota showgirl argentina Belen Rodriguez. Ma per quale motivo? Facciamo chiarezza al riguardo e cerchiamo di capire cosa è accaduto tra i due.

Sangiovanni fa una dolce e speciale dedica a Belen Rodriguez

Sangiovanni nelle scorse ore ha pubblicato un post indirizzato proprio a Belen Rodriguez. Pare che il giovane cantante abbia deciso di farle un regalo e lei, nelle sue Instagram Stories ha voluto pubblicare questo omaggio arrivato direttamente da Sangiovanni. Ma di cosa si tratta? Il cantante, avrebbe fatto recapitare a casa della showgirl una bellissima stampa, con la copertina del suo secondo disco intitolato Cadere Volare, con tanto di dedica anche piuttosto commovente.

Il regalo di Sangio, la dedica e il post di Belen

Sull’immagine “Sangio”, il cantante avrebbe scritto il suo autografo e poi avrebbe fatto una speciale dedica. “A Belen, grazie per tue parole. Sei una bella persona. Saluta Santi e Luna”. Non soltanto un bel messaggio per lei, ma Sangiovanni ha voluto anche fare una speciale dedica ai figli Santiago e Luna Marì. Non sappiamo cosa precedentemente Belen avesse detto a Sangiovanni che ha fatto riferimento a delle “parole” che la showgirl avrebbe pronunciato. Potrebbe però essere tutto legato a Giulia Stabile, la fidanzata di Sangiovanni ed anche una amica di Belen.

Il rapporto tra Giulia Stabile e Belen Rodriguez

Le due hanno avuto modo di lavorare a Tu si que vales lo scorso anno e sembra che siano entrate subito in grande sintonia. E’ proprio notizia di questi giorni che Giulia sarebbe stata riconfermata per il prossimo anno. Ritornando sul rapporto di amicizia tra Giulia e Belen, lo scorso anno era stata proprio la ballerina a parlarne nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni.“Con me è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono”. Queste le parole di Giulia.