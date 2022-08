Grande fratello vip, il ruolo di Giulia Salemi, la reazione del pubblico

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare del Grande fratello vip e della possibilità di rivedere nel reality lei, Giulia Salemi. Quest’ultima sarebbe in trattativa con Alfonso Signorini.

Si continua a parlare della prossima edizione del Grande Fratello vip e sembra che ci siano nuove indiscrezioni per quanto riguarda il cast della prossima edizione del reality. Già nei giorni scorsi erano stati annunciati alcuni cambiamenti e nello specifico la riconferma di Sonia Bruganelli come opinionista e la presenza di Orietta Berti al suo fiacco al posto di Adriana Volpe. Adesso invece si parla proprio del cast e pian piano stanno emergendo alcuni dettagli. Sono stati svelati infatti proprio nei giorni scorsi alcuni dei nomi dei vipponi che prenderanno parte al prossimo Grande Fratello vip. Adesso la novità però sarebbe una trattativa in corso tra Alfonso Signorini e Giulia Salemi.

Grande fratello vip, Giulia Salemi trattativa in corso con Alfonso Signorini

Si parla tanto di Giulia Salemi alla prossima edizione del Grande Fratello vip. Non sappiamo però in quale veste visto che è stata già una concorrente per ben due volte. Come opinionista sarebbe difficile visto che sono state già confermate Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Eppure si parla di questa trattativa in corso tra Alfonso Signorini e Giulia Salemi.

Giulia come inviata? Quale potrebbe essere il suo ruolo

“Nel prossimo Grande Fratello Vip potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati. Questo rumors al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi”. E’ questo nello specifico quanto si legge su The Pipol Tv. L’ipotesi quindi sarebbe la seguente, ovvero che Giulia potrebbe prendere parte come inviata. Questa indiscrezione sta circolando ormai da alcune ore sui social network ma non sembra esserci ancora alcuna conferma da parte della stessa Giulia. Intanto il pubblico sembra essersi diviso. Da una parte c’è chi non vede l’ora di vedere Giulia di nuovo in TV, mentre dall’altra tanti altri hanno fatto capire di non essere proprio molto felici di questa scelta.

Litigio o crisi in corso tra Giulia e Pierpaolo?

Intanto sui social da un pò di giorni si parla di una possibile crisi tra Giulia e Pierpaolo, visto che nelle scorse ore quest’ultimo ha fatto il compleanno e pare che lei non abbia fatto alcuna dedica particolare sui social. Si dice che i due abbiano potuto litigare.