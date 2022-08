Tragedia sulle strade, scontro tra due auto, muoiono papà, mamma e figlio di 15 sbalzati fuori dall’abitacolo

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, a Settimo Rottaro che collega l’autostrada Torino-Milano alla Torino-Aosta si è verificato un sinistro che ha avuto un epilogo tragico. Si sono scontrate due vetture, una Toyota Yaris e una Fiat Panda e, a perdere la vita è stata un’intera famiglia composta da papà, mamma e figlio di 15 anni che erano italiani ma che da tempo vivevano in Gran Bretagna.

La dinamica del sinistro

La famiglia viaggiava sulla Fiat panda mentre sulla Yaris viaggiavano quattro persone che, per fortuna, non hanno perso la vita ma che attualmente sono ricoverate in situazione gravissima.

Le due carreggiate, divise non da uno spartitraffico ma da una divisione di erba sono già state teatro di diversi e gravissimi incidenti.

Dalle prime ricostruzioni pare che la panda abbia invaso l’altra carreggiata impattando violentemente contro la Yaris, poi si sarebbe impennata, terminando la sua corsa nella scarpata.

I tre corpi sono stati recuperati fuori dalla vettura, due nella scarpata.