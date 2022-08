Vuole rifarsi il naso da solo, segue un tutorial su youtube e chiude la ferita con la supercolla, ricoverato d’urgenza

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo non era soddisfatto del suo naso e ha deciso di intervenire da solo vedendo un video su you tube. Questa vicenda è accaduta in Brasile e, come era prevedibile, non ha avuto l’epilogo sperato ma, piuttosto, si è conclusa con un ricovero in ospedale.

Si fa guidare da un video su youtube e usa la supercolla per chiudere la ferita

L’uomo aveva deciso che poteva anche cavarsela da solo per avere un bel naso e così ha cercato su youtube un video che lo guidasse.

Al termine dell’operazione fai da te, è stato per lui necessario il ricovero in ospedale dove ha riferito ai sanitari di aver usato un disinfettante e un anestetico veterinario, poi garze e super colla per chiudere la ferita.

I sanitari hanno fatto sapere che l’uomo è stato visitato da medici del reparto di salute mentale e poi è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica. Su questa vicenda ha detto la sua anche la Società Brasiliana di Chirurgia Plastica sottolineando quanto sia pericoloso non affidarsi a sanitari specializzati.