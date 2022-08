Soleil Sorge nella bufera, il suo gesto contro Jessica Selassiè fa discutere

0 SHARES Condividi Tweet

Soleil Sorge è finita nuovamente al centro di una bufera. Il motivo? Pare che abbia preso parte al video promo della prossima edizione del reality e sia stata la protagonista, esclusa la Selassiè. Un utente sottolinea questo sui social, le lascia un like.

Soleil Sorge, ovvero l’ex gieffina pare che sia finita al centro di una vera e propria bufera per un gesto che avrebbe compiuto contro Jessica Selassié. Ma di che cosa si tratta? Ebbene, pare che durante la pubblicazione del nuovo promo del reality siano sorte delle polemiche per un qualcosa che avrebbe fatto la stessa Soleil Sorge nei confronti della vincitrice della scorsa edizione del reality. Cerchiamo di capire che cosa è accaduto nello specifico e per quale motivo Soleil è finita al centro dell’ ennesima bufera.

Soleil Sorge finisce al centro di una polemica

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore l’ex gieffina pare che sia finita al centro di una polemica per un gesto che avrebbe compiuto nei confronti di Jessica Selassiè. Non è ancora cominciata la nuova edizione del programma che già sono sono circolate le prime polemiche. Pare che tutto sia iniziato nel momento in cui è stato diffuso il promo ufficiale del Grande Fratello vip 7 che vedrà ancora una volta al timone Alfonso Signorini.

Diffuso il video promo, Jessica Selassiè fatta fuori un utente web pubblica un tweet

Pare che questo video sia stato criticato perché la vincitrice dell’ex edizione ovvero Jessica pare sia stata messa da parte mentre sarebbe stato dato ampio spazio a Soleil Sorge che sappiamo essere stata una delle protagoniste principali del reality. “Il fatto che non abbiano messo la vincitrice nella clip, Mioddio la pipì sotto“, avrebbe scritto un utente. Pare che questo tweet in qualche modo abbia catturato l’interesse di tanti altri utenti web ed anche della stessa Soleil che ha lasciato un like.

Soleil lascia il like al post, il suo gesto non passa inosservato

A sua volta questo like non è passato inosservato a blogtivvu, il quale ha sottolineato come Soleil abbia apprezzato il fatto che si sia ben capito che la sua posizione fosse di privilegio rispetto a quella di Jessica. Non è di certo una novità il fatto che il rapporto tra le due non è mai stato idilliaco. Tra l’altro nel video promo della prossima edizione sarebbero stati esclusi altri gieffini come Giucas Casella, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri.