Gerry Scotti prima va ospite da Fedez e poi lo massacra: “Ignorante”

Gerry Scotti pare che abbia parlato in questi giorni e ricordato la gaffe di Fedez quando ha detto di non conoscere il grande Giorgio Strehler.

Fedez è sicuramente un cantante ed uno degli artisti più amati degli ultimi tempi. E’ anche un noto personaggio televisivo oltre che un grande personaggio del Web. Insieme alla moglie Chiara Ferragni è infatti molto attiva sui social network dove condivide dei post relativi alla sua professione ma anche alla sua vita privata. Ebbene, sappiamo che nei giorni scorsi Fedez nel suo podcast ha ospitato e intervistato Gerry Scotti. Sembra che durante l’intervista ad un certo punto il noto cantante sia stato protagonista di una gaffe che di certo non è passata inosservata e di cui il conduttore Gerry Scotti ha voluto parlarne di recente nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Ma di che cosa si tratta?

Fedez, l’artista protagonista di una gaffe durante l’intervista con Gerry Scotti

Ricorderete sicuramente quando Gerry Scotti è stato ospite nel podcast di Fedez e proprio in quell’occasione il noto cantante sarebbe stato protagonista di una gaffe. Questa pare che non sia passata inosservata a Gerry Scotti il quale a distanza di tempo pare sia tornato a parlarne nel corso di una intervista che ha rilasciato a Il Messaggero. In quella occasione Infatti il noto cantante pare che avesse detto e confessato di non aver mai sentito parlare di Giorgio Strehler che è un noto ed anche molto importante regista teatrale.

Gerry Scotti nel corso dell’intervista a Il Messaggero lancia una frecciatina a Fedez

“Questi ragazzi hanno un ego enorme” queste le parole dichiarate da Gerry Scotti nel corso della intervista parlando proprio di quanto accaduto con Fedez. Ma non è finita qui perché Gerry Scotti parlando proprio degli artisti di ultima generazione pare abbia sottolineato come in poco tempo, molti sono diventati degli Artisti, bravi Sicuramente nel loro campo ma poi avrebbe lanciato una frecciatina.

Come avrà reagito il noto rapper?

“Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti”. Queste le parole di Gerry Scotti che sono apparse proprio come una frecciatina nei confronti di Fedez, in riferimento a quanto accaduto in precedenza. Come avrà reagito il noto rapper?