Selvaggia Lucarelli senza freni su Vanessa Incontrada: “Continuiamo a parlarne”

Vanessa Incontrada è stata parecchio sotto i riflettori in questo ultimo periodo. Di lei se ne è tanto parlato non per la sua bravura, ma per il suo aspetto fisico. Selvaggia Lucarelli è tornata a parlarne dicendo la sua.

Selvaggia Lucarelli è sempre pronta a dire la sua e dare anche la propria opinione utilizzando talvolta dei termini anche piuttosto duri e critici. Proprio in queste ultime ore pare che la nota giornalista e giudice di Ballando con le stelle abbia voluto parlare di Vanessa Incontrada. In realtà della nota attrice e showgirl Italo spagnola se ne continua ancora a parlare ma piuttosto che della sua bravura si tende a parlare del suo aspetto fisico. In questi ultimi giorni Vanessa Incontrada è diventata la protagonista della copertina di Vanity Fair con tanto di sottotitolo dove si legge “Sei bellissima’. In questa occasione è tornata a parlarne Selvaggia Lucarelli. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima?

Selvaggia Lucarelli parla di Vanessa Incontrada

Ebbene, nei mesi scorsi Vanessa Incontrada pare che sia stata in copertina sul settimanale Nuovo con una foto che in realtà la mostrava con un aspetto del tutto diverso rispetto al quale siamo abituati a vederla. In quel caso Vanessa era apparsa più in carne rispetto a prima e per questo si è parlato di body shaming.

Si parla del fisico di Vanessa più che del suo talento, il commento di Selvaggia

È stato dopo la pubblicazione di quella foto che si è continuato a parlare del fisico di Vanessa Incontrada e in molti hanno commentato e talvolta anche criticato. Oggi invece è intervenuta lei Selvaggia Lucarelli la quale ha voluto sicuramente esprimere il suo giudizio.“Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada.”

Il commento dell’attrice italo-spagnola

Ad ogni modo, nonostante il tanto clamore mediatico sembra che la stessa Vanessa Incontrada non abbia mai voluto replicare alle critiche, almeno fino alle scorse ore. La stessa Selvaggia Lucarelli nelle scorse settimane pare avesse già espresso il suo punto di vista. “Se non si fosse fatto tutto questo casino riportando quella copertina all’infinito su tutti i social e i siti, quella foto avrebbe avuto la diffusione dell’ultimo album di Povia”.Ad ogni modo, proprio in queste ultime ore sembra che la nota attrice abbia voluto rompere il silenzio dopo diverse settimane.“Non mi ha ferito, la mia risposta è l’indifferenza”. Queste le sue parole.