Sonia Bruganelli al veleno su Flora Canto:”Non siamo più amiche”

Sonia Bruganelli e Flora Canto non sono più amiche, questo quanto dichiarato dalla moglie di Paolo Bonolis che ha voluto cos’ motivare l’assenza alle nozze tra l’ex tronista ed Enrico Brignano.

Nei giorni scorsi ed esattamente sabato 30 luglio Flora Canto ed Enrico Brignano sono convolati finalmente a nozze. Pare che sia stato un matrimonio a sorpresa seppur già annunciato ma tanti sono stati i colpi di scena come ad esempio l’assenza di alcune note personalità del mondo dello spettacolo. Tra i tanti assenti pare che ci fosse proprio lei Sonia Bruganelli l’attuale opinionista del Grande Fratello vip e moglie di Paolo Bonolis. Pare che diversi utenti abbiano notato la mancanza della donna agli invitati alle nozze di Flora Canto ed Enrico Brignano e così è stata proprio lei a rispondere e dire il perché.

Flora Canto e Enrico Brignano sono convolati a nozze

Flora Canto ed Enrico Brignano sono convolati a nozze lo scorso 30 luglio. Pare che un tempo Sonia Bruganelli e Flora Canto fossero molto amiche e anche parecchio vicine ed è stato anche per questo motivo che gli utenti del web hanno notato l’assenza e rimasti parecchio senza parole. Sui social è stata proprio lei Sonia Bruganelli a rispondere alle curiosità di alcuni fan e svelare il motivo per cui non fosse presente alle nozze di Flora Canto.

Grande assente alle nozze Sonia Bruganelli che ammette “Non siamo più amiche”

“Non siamo più amiche”, avrebbe detto Sonia. La moglie di Paolo Bonolis, andando più nel dettaglio avrebbe detto dell’altro. “Sì, è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più… Le cose cambiano nella vita”. In realtà se qualcuno avesse seguito quanto accaduto sui social ed un po’ di settimane fa si poteva ben capire che tra le due I rapporti non fossero più quelli di una volta, viste le frecciate che entrambe si sono mandate a distanza, attraverso i loro profili social. Pare che Sonia avesse pubblicato un post ribadendo quanto fosse comodo viaggiare con l’aereo privato.

Il post di Sonia sull’aereo privato e la risposta di Flora

“Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere il bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”. Questo quanto dichiarato da Sonia. A queste parole sono seguite quelle di Flora la quale pare avesse detto “Fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”.