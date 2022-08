Platinette diretto su Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri a Battiti Live: “Non si sente sintonia tra loro”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda l’ultima puntata di Battiti live e adesso Mauro Coruzzi, in arte Platinette ha voluto rompere il silenzio ed esprimere il suo giudizio al riguardo.

E’ addio a Battiti Live. A rilasciare alcune dichiarazioni in questi ultimi giorni sul noto programma condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri pare che sia stato Platinette. Il programma in questione è uno dei programmi più amati dell’estate italiana e l’ultima puntata pare che sia andata in onda proprio nelle scorse ore. A parlare di questo è stato proprio lui Platinette nella sua rubrica che tiene sulle pagine DiPiù Tv. Ma cosa ha rivelato?

Battiti Live, il commento di Platinette

Battiti live è stata una delle trasmissioni più amate di questa estate 2022. L’ultima puntata è andata in onda proprio nelle scorse ore eppure si pensa già alla prossima edizione. A parlare in queste ore è stata Platinette, la quale sembra che nella sua rubrica su DiPiù Tv pare che abbia voluto dire la sua. “La trasmissione ci fa scoprire il Sud a suon di musica“. Questo il titolo dell’articolo in cui Mauro Coruzzi ha parlato del programma e dei suoi conduttori esprimendo delle parole di stima e affetto. “E’ presentato dalla bellissima Elisabetta Gregoraci in coppia con Alan Palmieri. “E’ una festa di pubblico, di nuovo in piazza dopo la pandemia, che va in onda da tante splendide città del nostro Meridione“. Queste ancora le parole di Platinette la quale ha voluto ancora sottolineare come il programma di Elisabetta e Alan sia stato uno dei fenomeni della televisione estiva italiana con al centro la musica.

Maurco Coruzzi parla del programma e ne esalta le qualità

“Sui nostri teleschermi nell’estate di quest’anno c’è una vera e propria pioggia di canzoni, una lista infinita di stelle, alcune in circolazione da anni, altre invece nascenti”. Queste ancora le sue parole. “Radionorba Cornetto Battiti Live è sicuramente uno dei programmi musicali più seguiti: usiamo il suo titolo completo”. Questo ancora quanto aggiunto da Mauro Coruzzi il quale ha anche sottolineato come prima del 2017 il programma fosse noto solo in Puglia e che dopo essere stato trasmesso su Italia 1 ha ottenuto il massimo successo.

Il commento di Platinette sui conduttori

Inevitabilmente ha parlato anche dei conduttori sottolineando la loro bravura ma anche il grande feeling. Questa è la loro sesta edizione insieme, ma a volte sembrano non aver ancora trovato la ‘quadra’ che dovrebbe farci sentire la sintonia che c’è tra loro.